Camavinga, la grosse décision

Real Madrid vs Real Sociedad

Xabi Alonso a pris une décision concernant l'avenir du duo de milieux de terrain Dani Ceballos et Eduardo Camavinga, alors que des rumeurs circulent sur leur départ du Real Madrid.

L'entraîneur du Real Madrid, Alonso, aurait pris une décision concernant l'avenir de Ceballos et Camavinga, alors que des spéculations circulent sur la possibilité que le club se sépare du duo de milieux de terrain afin de faire place à une nouvelle recrue, notamment pour combler le vide laissé par Toni Kroos.





C'est ce qui ressort d'un reportage de Cadena SER, qui révèle qu'Alonso a bloqué le départ de Ceballos et qu'il est prêt à lui confier un rôle essentiel la saison prochaine. Ceballos a été associé à un retour au Real Betis, mais le club andalou n'est pas en mesure de payer le prix demandé par Madrid, soit 15 millions d'euros (13 millions de livres sterling/17,5 millions de dollars), ni de verser son salaire actuel. Alonso a déclaré au joueur de 28 ans qu'il le considérait comme un « atout important » et qu'il souhaitait qu'il fasse ses preuves lors de la pré-saison, qui débutera le 4 août. Au cours des dernières années, Ceballos est devenu un bien meilleur joueur, l'ancien entraîneur Carlo Ancelotti lui ayant confié un rôle de premier plan. Cependant, des blessures ont empêché l'ancien joueur prêté par Arsenal de s'imposer dans le onze de départ.

D'autre part, il y a Camavinga, qui est lié au Real Madrid jusqu'en 2029. Selon Cadena SER, l'entourage du Français suggère qu'un départ de la capitale espagnole est « impossible » cet été. Camavinga, comme Ceballos, a été confronté à des problèmes de condition physique persistants, mais reste déterminé à consolider son héritage au Santiago Bernabeu.





Bien que la position actuelle des dirigeants de Valdebebas soit que Ceballos et Camavinga ne partiront pas, le club ne considère aucun joueur comme indispensable. Il examinera donc toutes les offres qui lui parviendront pendant le reste du mercato. En revanche, la signature d'un nouveau milieu de terrain a été définitivement écartée avant le début de la saison 2025-26. Les 15 fois champions d'Europe seraient admirateurs de Rodri et aimeraient recruter le métronome de Manchester City, mais ils savent que l'international espagnol coûtera 100 millions d'euros (87 millions de livres sterling/117 millions de dollars). Selon des informations provenant d'Espagne, Madrid tentera de recruter Rodri l'été prochain, lorsque son prix baissera à environ 60 millions d'euros (52 millions de livres sterling/70 millions de dollars).





Ayant déjà recruté Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Franco Mastantuono et Alvaro Carreras, on ne sait pas si Madrid renforcera encore son effectif. Un transfert du défenseur central de Liverpool Ibrahima Konate, qui entame la dernière année de son contrat, pourrait encore se concrétiser, tandis que le club restera patient et attendra toute autre opportunité dont il pourrait tirer parti.