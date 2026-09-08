Le magazine « France Football », en collaboration avec l'Union des associations européennes de football (UEFA), a débuté ce mardi l'annonce de la liste officielle des nommés pour le Ballon d'Or 2026, considéré comme le trophée le plus important et le plus prestigieux du monde du football, au terme d'une saison exceptionnelle marquée par une concurrence féroce entre les vedettes du ballon rond, sur les plans collectif et individuel.

Cette annonce de la liste finale intervient après des mois de suivi et d'évaluation des performances des joueurs avec leurs clubs et leurs sélections, le trophée reposant sur ce que les joueurs ont produit durant la saison écoulée, que ce soit en termes de titres remportés, de statistiques individuelles ou d'influence technique sur le terrain.

La saison dernière a été le théâtre de nombreux événements marquants, aussi bien au niveau des championnats nationaux dans les grands championnats européens que de la Ligue des champions, sans oublier la Coupe du monde 2026, ce qui a fait de la course au Ballon d'Or de cette année l'une des plus captivantes de ces dernières années, sur fond d'éclosion d'un grand nombre de vedettes affichant des niveaux remarquables.

Les comptes officiels du trophée ont commencé à annoncer progressivement les noms des nommés à cette prestigieuse distinction, et nous vous en tiendrons informés dès leur publication.

L'annonce a débuté avec le trophée du meilleur club féminin, la première nommée étant le FC Barcelone, champion de Liga et de Ligue des champions, en concurrence avec le finaliste de la Ligue des champions, le Bayern Munich, ainsi que Manchester City et Lyon.

Vient maintenant l'annonce du trophée de la meilleure équipe masculine, à commencer par Arsenal, champion de Premier League et finaliste de la Ligue des champions, en concurrence avec le Bayern Munich, champion de Bundesliga, le Bodø/Glimt norvégien, Flamengo (Brésil) et le Paris Saint-Germain.

Dans la catégorie du meilleur entraîneur du monde pour les équipes féminines, les noms suivants sont en lice : Jonatan Giráldez (Lyon), Andrée Jeglertz (Manchester City), Nils Nielsen (sélection du Japon), Pere Romeu (Barcelone) et Elena Sadiku (Celtic/BK Häcken).

Les Espagnols ont dominé les nominations dans la catégorie du meilleur entraîneur du monde pour les équipes masculines, avec le quintette composé de Mikel Arteta (Arsenal), Luis de la Fuente (sélection d'Espagne), Unai Emery (Aston Villa), Luis Enrique (Paris Saint-Germain), ainsi que le Belge Vincent Kompany (Bayern Munich).

De grands noms ont en revanche été écartés, à l'instar de l'Allemand Hansi Flick, de l'Espagnol Pep Guardiola et des Argentins Diego Simeone et Lionel Scaloni.



Le Ballon d'Or est décerné chaque année au meilleur joueur du monde, sur la base du vote d'un jury de journalistes sportifs représentant différents pays du monde, le lauréat étant choisi selon plusieurs critères, dont les principaux sont la performance individuelle et collective, l'esprit sportif et la régularité du niveau tout au long de la saison.

La cérémonie de remise des trophées du Ballon d'Or devrait se tenir le 26 octobre 2026 dans la capitale anglaise, Londres, pour la première fois dans l'histoire de la distinction. Elle sera l'occasion d'annoncer le lauréat du Ballon d'Or, ainsi que les vainqueurs des autres trophées individuels, comme le trophée Yachine du meilleur gardien de but et le trophée Kopa du meilleur jeune joueur, en plus du trophée du meilleur entraîneur, du meilleur club et de plusieurs autres récompenses.

Le Ballon d'Or suscite chaque année un grand intérêt mondial, en tant que référence majeure pour sacrer le meilleur joueur du monde, dans un contexte de large suivi populaire et médiatique, notamment avec l'intensité de la concurrence entre les plus grandes vedettes du football pour décrocher la plus prestigieuse des distinctions individuelles.

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