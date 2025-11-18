"C'est très, très moche", un ancien coach dézingue Vinicius

Plusieurs personnalités ont pris la parole, la dernière en date étant Javier Clemente.

Clemente a été sélectionneur de l'Espagne de 1992 à 1998 et a donc déjà été confronté à des situations similaires. Selon le quotidien AS, il a apporté son soutien à l'actuel sélectionneur, Luis de la Fuente, dont il estime qu'il a bien géré la situation. Il a également réagi à la polémique entourant la vie privée de Lamine Yamal.

« J'apprécie Hansi Flick, il me semble être une personne intègre, mais j'ai écouté les propos de Luis et je pense qu'il a exagéré. De la Fuente n'avait certainement pas l'intention de l'offenser. (À propos de Lamine) Je ne vais pas lui donner de conseils. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. La responsabilité lui incombe, ainsi qu'à son entourage, son entraîneur et le club. »

Clemente s'est exprimé plus longuement sur de la Fuente, dont l'équipe a atteint la barre des 30 matchs sans défaite en compétition officielle grâce à sa victoire de samedi en Géorgie.

« Certains, selon leurs intérêts et leurs goûts, ont regardé son CV et ont oublié ou négligé que sa carrière dans les catégories de jeunes de l'équipe nationale, jusqu'aux Espoirs et aux Jeux olympiques, a été excellente. Le travail effectué à Las Rozas est différent de celui d'entraîneur en première ou deuxième division, et c'est peut-être pourquoi il a été sous-estimé au début. Mais grâce à ses succès, déjà obtenus en équipe A, il a mérité sa place. Même si cela ne plaît pas à tout le monde, les résultats parlent d'eux-mêmes. »

Clemente : Les agissements de Vinicius Junior étaient « odieux, très odieux ».

On a également demandé à Clemente son avis sur l'emportement de Vinicius Junior envers Xabi Alonso lors du Clasico le mois dernier.

« C'était affreux, vraiment affreux. Ce n'est pas ça, une culture du football. Le gamin vient d'un autre pays, c'est une figure connue, et peut-être que ce genre d'habitude existe là-bas, mais pas ici. Ça a surpris tout le monde. Ça ne m'était jamais arrivé. »