C’est fou ! Messi compare l’Argentine au Barça

C’est une comparaison complètement folle que vient de faire Lionel Messi. Il compare très sérieusement le Barça à l’Argentine.

Cette nuit, Lionel Messi était aux Anges. L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain s’est régalé face à la sélection nationale du Pérou lors du match de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 de la zone CONMEBOL.

Débordé par la joie, Messi fait une folle comparaison

Lionel Messi a annoncé son grand retour cette nuit face au Pérou. En déplacement à l’Estadio Nacional del Perú pour le compte du match de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, l’Argentine s’est imposée 2-0 face au Pérou grâce à un doublé de son capitaine, Lionel Messi.

Servi d’abord par Nicolás González, l’ancien du club de la capitale française a ouvert le score à la 32e minute d’une belle reprise qui a trompé Pedro Gallese. Il corse l’addition dix minutes plus tard (42e) suite à une passe d’Enzo Fernández. A la fin du match, la légende vivante du FC Barcelone, comblé de joie, fait une comparaison entre l’équipe championne du monde en titre et son ancien club où il a passé 17 bonnes années.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

« Cette équipe est impressionnante et continue de progresser, match après match. Chaque fois, elle joue mieux. La comparer avec le Barça ? Le Barça est la meilleure équipe de l’histoire. C’est beaucoup non ? Mais je pense que cette équipe en est très proche si on regarde ce qu’elle a montré, le titre de champion d’Amérique, et du monde. Elle a de très grands joueurs, le style de jeu est très marqué, il nous identifie et on aime jouer comme ça », a laissé entendre l’actuel numéro 10 de l’Inter Miami, qui tutoie un huitième Ballon d’Or France Football.

Rappelons qu’avec son doublé cette nuit, Lionel Messi a dépassé Luis Suarez en devenant le meilleur buteur de l'histoire des éliminatoires de la Coupe du monde de la FIFA en zone CONMEBOL. Le champion du monde 2022 compte 31 réalisations devant son ancien coéquipier du Barça, qui en dénombre 29.