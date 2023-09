C’est fait, les quatre joueurs « chanteurs » du PSG sont fixés

Auteurs de chants insultants contre l’Olympique de Marseille, les quatre joueurs du PSG sont fixés. Ceci après le verdict de la LFP, mercredi.

Après le match entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille du dimanche dernier, quatre joueurs de la formation francilienne sont dans le collimateur de la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel. Ces derniers ont prononcé des chants insultants contre les Marseillais après la victoire 4-0.

Dembélé, Kolo Muani, Hakimi et Kurzawa visés

Dimanche, le Paris Saint-Germain accordait son hospitalité à son homologue de la cité phocéenne dans le Classique français s’inscrivant dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1. A l’issue du match disputé au Parc des Princes, ce sont les Franciliens qui l’emportent (4-0) devant leurs rivaux du Sud de la France. La sortie sur blessure de Kylian Mbappé, dont Luis Enrique a rassuré sur l’état de santé à la fin de la rencontre n’a pas influencé les Parisiens.

Au cours de ce match, des chants homophobes ont été entonnés par les supporters du Parc des Princes. « *les Marseillais sont des p, des fils de p, des enc**** », a-t-on pu écouter dans les rangs des supporters parisiens au cours du match. Des chants déplorés par l’entraîneur parisien en conférence de presse d'après-match. Mais des joueurs se sont également prêtés au sale exercice.

Plusieurs autres du club champion de France, à l’instar de Layvin Kurzawa, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani ou encore Achraf Hakimi, ont prononcé des insultes formulées en chants en direction des Marseillais. Entre deux refrains, ces derniers ont lancé, hilares, des "Marseillais, n*q* ta mère", comme le montrent les images diffusées sur Free Ligue 1, détenteur des droits digitaux du championnat de France. Un comportement très déprécié par Olivier Rouyer, qui a demandé une lourde sanction contre le PSG.

Le verdict de la LFP tombe, les joueurs convoqués

Déplorés par plusieurs acteurs du cuir rond, la Commission de discipline de la LFP se saisit des chants insultants de joueurs du PSG après la victoire face à l'OM (4-0). Achraf Hakimi, Layvin Kurzawa, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani, qui avaient entonné un chant insultant contre les Marseillais, sont convoqués pour la prochaine session de la commission de discipline de la LFP, le jeudi 5 octobre. Le club francilien est aussi convoqué, la LFP pointant de doigt, en effet, les chants homophobes entendus dans les tribunes.

"6e journée de Ligue 1 Uber Eats : Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille du 24 septembre 2023 Comportement de supporters et de joueurs du Paris Saint-Germain Saisie par les rapports du délégué du match et compte tenu de la nature des propos de certains supporters du Paris Saint-Germain et de certains de ses joueurs, la Commission de Discipline décide de convoquer le Paris Saint-Germain, ainsi que les joueurs Ousmane DEMBÉLÉ, Achraf HAKIMI, Randal KOLO MUANI et Layvin KURZAWA pour la prochaine séance de la Commission de Discipline, qui se tiendra le jeudi 5 octobre", indique la LFP dans son communiqué suite à son conseil de mercredi.

Les responsabilités seront situées prochainement et les sanctions tomberont.