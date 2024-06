Clauss prêt à quitter l’OM, son annonce forte !

Le défenseur international français, Jonathan Clauss, a laissé entendre qu’il serait enclin à changer d’air cet été.

L’histoire entre Jonathan Clauss et l’OM est peut-être terminée. Au bout de deux ans passés au club, le latéral droit est ouvert à un nouveau challenge. Il l’a ouvertement déclaré ce mercredi après un match avec l’équipe de France.

Interrogé sur son avenir juste après la partie amicale contre le Luxembourg, Clauss a indiqué « que si tout le monde y trouve son compte, alors pourquoi pas », en faisant allusion à un transfert. « On va en discuter en totale sérénité et on va prendre la meilleure décision », a-t-il ajouté au micro de TF1.

Clauss ouvert à un nouveau défi

Que Clauss veuille relever un nouveau challenge n’est pas du tout surprenant au vu de la saison qu’il a endurée sur le plan personnel. L’ancien lensois avait été critiqué publiquement par son directeur sportif Mehdi Benatia. Un acharnement qu’il avait très mal vécu, même s’il a continué à se donner à fond sur le terrain.

Clauss est encore lié à Marseille pour un an. Pour les responsables phocéens, l’occasion est idéale pour le vendre et toucher une indemnité de transfert en retour. En cas de proposition de 15M€ ou plus, il y a fort à parier qu’une cession sera approuvée.

A 31 ans, Clauss pourrait être ouvert à un défi à l’étranger. Par le passé, son nom avait été lié au Bayern Munich et au FC Barcelone, même s’il n’y a eu aucune proposition concrète.

Content de son deuxième but en sélection

Ce qui est sûr c’est que le joueur s’est bien fait remarquer auprès des éventuels futurs acquéreurs lors de ce match amical à Metz. Lancé sur le côté gauche, il a réussi à trouver le chemin des filets d’un magnifique tir de l’extérieur de la surface. « Ça a été parfaitement joué, a-t-il confié au sujet de cette réalisation. C’est à l’image de mon premier but en sélection. Surpris ? Non, c’est drôle, car on a fait un petit jeu cette semaine avec Youssouf et j’ai mis quasiment la même quasiment à l’entrainement. Le travail paye. »