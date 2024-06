OM, un club turc fonce sur Jonathan Clauss

Un club turc s’intéresse fortement au défenseur de l’OM, Jonathan Clauss.

L’Olympique de Marseille va vivre un été très agité avec un mercato qui s’annonce, compliqué. Toujours en quête d’un nouvel entraineur, l’OM doit également se renforcer à certains postes lors de cette fenêtre de transferts. Cependant, cela ne pourrait pas être possible tant que le club olympien ne va pas réduire sa masse salariale en libérant des joueurs cet été. Et l’OM pourrait enregistrer sa première vente en cédant Jonathan Clauss, qui intéresse fortement un club turc.

Jonathan Clauss ouvert à un départ de l’OM

L’absence de Coupe d’Europe la saison prochaine va contraindre l’OM à prendre des mesures fortes sur la situation de certains joueurs. Le club souhaite notamment réduire sa masse salariale et va devoir vendre. Les joueurs même sont prêts à donner un coup de pouce à Marseille avec les envies d’ailleurs de Faris Moumbagna et surtout de Jonathan Clauss.

L'article continue ci-dessous

Mis sur le marché cet hiver, l’international français ne sera pas contre un départ cet été. « Oui, un départ de l'OM est envisageable si tout le monde y trouve son compte. La question va être évoquée, on va en discuter en totale sérénité, et on va prendre la meilleure décision », a confié l’ancien joueur de Lens mercredi dernier après France – Luxembourg.

Galatasaray est passé à l’offensive pour Clauss

Les propos de Jonathan Clauss n’ont pas tardé à faire effet, le Français ne manquant pas de prétendants sur le marché des transferts. C’est d’ailleurs en Turquie que le natif de Strasbourg pourrait poser ses valises très prochainement. En effet, Ali Naci Küçük, révèle ce dimanche que l’international tricolore intéresse vivement Galatasaray.

Selon le journaliste turc, le récent vainqueur de la Süper Lig turque serait déjà passé à l’offensive en ayant eu un entretien en visio avec Jonathan Clauss ces dernières heures. Ali Naci Küçük précise également que Galatasaray aurait entamé les négociations avec l’OM pour son latéral droit. Concentré sur l’Euro avec l’Equipe de France, Jonathan Clauss ne serait pas insensible non plus à l’offre du club turc.