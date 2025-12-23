Burkina Faso - Guinée Equatoriale : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Coupe d’Afrique des Nations 2025 débute fort dans le groupe E avec une affiche aux enjeux immédiats. À Casablanca, le Burkina Faso et la Guinée équatoriale entrent en scène avec une ambition commune : bien lancer leur tournoi et éviter toute pression inutile dès la première journée.

Un premier test crucial dans le groupe E

Ce mercredi 24 décembre 2025, le Stade Mohamed V de Casablanca accueille la rencontre entre le Burkina Faso et la Guinée équatoriale. Ce premier match du groupe E revêt déjà une importance capitale. Dans une poule relevée, chaque point compte et une victoire d’entrée peut changer la trajectoire d’un parcours.

Les Étalons abordent ce rendez-vous avec un net avantage sur le papier. Leur récente série parle pour eux : quatre succès et un match nul lors des cinq dernières sorties. Une régularité qui s’appuie sur un équilibre rare, avec dix buts inscrits et seulement trois concédés. L’équipe affiche une vraie maîtrise collective, autant dans l’impact que dans la gestion des temps forts.

Getty Images

Le Burkina Faso avance avec confiance

La sélection burkinabè semble prête à imposer son tempo. Solide derrière, tranchante devant, elle arrive au Maroc avec des certitudes. Les statistiques traduisent une équipe qui sait se projeter vite, tout en restant compacte. Dans ce contexte, le Burkina Faso vise clairement une entrée réussie afin d’installer une pression positive sur ses concurrents directs.

Face à lui, la Guinée équatoriale avance avec moins de repères récents. Le Nzalang Nacional reste sur une période plus compliquée, marquée par une seule victoire, trois revers et un nul. Le rendement offensif inquiète, avec seulement deux buts marqués pour sept encaissés. Pour espérer rivaliser, l’équipe devra resserrer les lignes et retrouver de la justesse dans les trente derniers mètres.

Un historique favorable aux Étalons

Les confrontations directes récentes renforcent ce sentiment. Lors des trois derniers duels, le Burkina Faso s’est imposé une fois et a concédé deux nuls. La Guinée équatoriale n’a jamais réussi à s’imposer face aux Étalons dans cette série. Un contexte qui nourrit la motivation, mais aussi l’envie de briser une tendance.

Sur quelle chaine suivre le match Burkina Faso vs Equatorial Guinea online - TV channels & live streams

La rencontre entre le Burkina Faso et la Guinée Equatoriale sera à suivre ce mercredi 24 décembre 2025 à partir de 13h30 sur BeIN Sports 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c'est diffusé sur BeIN Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming),

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Burkina Faso vs Equatorial Guinea kick-off time

La rencontre entre le Burkina Faso et la Guinée Equatoriale se tient ce mercredi 24 décembre, heure française, au Stade Mohamed V de Casablanca.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos sur l'équipe du Burkina Faso

À moins de quarante-huit heures de son premier match dans cette Coupe d’Afrique des Nations, le Burkina Faso s’apprête à lancer sa compétition. Brama Traoré devrait rester fidèle à l’organisation tactique observée lors de ses dernières sorties, avec un dispositif en 4-1-4-1.

Hervé Koffi est attendu dans les buts. La ligne défensive serait composée d’Edmond Tapsoba et d’Issoufou Dayo dans l’axe, avec Arsène Kouassi et Issa Kaboré positionnés sur les côtés. Devant la défense, Ibrahim Blati Touré occuperait le rôle de sentinelle. Le milieu offensif à quatre pourrait être formé par Stéphane Aziz Ki et Mohamed Zougrana dans l’axe, accompagnés de Dango Ouattara et Cyriaque Irié sur les ailes. En pointe, Bertrand Traoré devrait mener l’attaque des Étalons.

Infos sur l'équipe de la Guinée Equatoriale

Habituée à se distinguer lors des dernières éditions de la CAN, la Guinée équatoriale abordera également cette compétition avec ambition. Pour cette première rencontre, Juan Micha pourrait aligner son équipe dans un schéma en 4-3-3.

Jesús Owono devrait garder les cages. La défense serait articulée autour de Saúl Coco et Esteban Orozco, épaulés sur les côtés par Basilio Ndong et Carlos Akapo. Au milieu de terrain, Omar Mascarell, Pedro Obiang et Santiago Eneme sont pressentis pour former le trio chargé de l’équilibre et de la relance. Offensivement, Pablo Ganet et Iban Salvador devraient animer les couloirs afin de soutenir Emilio Nsue, attendu en avant-centre.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement