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Abobakr El Mokadem

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Bruno Fernandes sacré meilleur joueur en Angleterre

Premier League
B. Fernandes
E. Haaland
R. Cherki
D. Rice
Angleterre
Portugal
Norvège
France

A surclassé 5 joueurs

Bruno Fernandes, la star de Manchester United, a été sacré joueur de l'année par l'Association des footballeurs professionnels, pour la saison 2025-2026.

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Bruno a remporté ce trophée à la suite du vote des joueurs, et l'a reçu aujourd'hui lors de la cérémonie annuelle de l'Association des footballeurs professionnels.

 Fernandes a devancé cinq joueurs : Manchester City était représenté par le duo Erling Haaland et Rayan Cherki, tandis qu'Arsenal a bénéficié de la plus forte représentation dans la liste finale du trophée, avec trois de ses joueurs, à savoir le défenseur Gabriel Magalhães, le gardien David Raya et le milieu de terrain Declan Rice.

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À noter que Bruno Fernandes est parvenu à décrocher le trophée du meilleur joueur décerné par l'association officielle de la Premier League anglaise, ainsi que par l'Association des écrivains de football d'Angleterre.


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