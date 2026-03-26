Le rendez-vous promet du spectacle. Dans la nuit de jeudi, le Brésil affronte l'équipe de France au Gillette Stadium. Une affiche de prestige qui doit permettre aux deux sélections de poursuivre leur préparation avant la Coupe du monde 2026.

Un choc de gala pour préparer le Mondial 2026

Cette rencontre amicale, disputée à Foxborough, s’inscrit dans une logique claire pour les deux nations. Les Bleus veulent conserver leur dynamique positive. Depuis plusieurs mois, les hommes de Didier Deschamps enchaînent les résultats convaincants.

La France a validé sa qualification pour la Coupe du monde 2026 avec autorité. Placée dans le groupe D des éliminatoires de la zone Europe, la sélection tricolore a terminé en tête avec cinq victoires en six rencontres. Les succès face à l’Ukraine (4-0) et à l’Azerbaïdjan (1-3) ont renforcé cette impression de maîtrise.

Cette rencontre face au Brésil représente donc une opportunité idéale pour continuer à engranger de la confiance. D’autant plus que la compétition mondiale sera la dernière grande échéance de Didier Deschamps à la tête des Bleus.

Le Brésil veut monter en puissance

En face, le Brésil aborde également cette confrontation avec ambition. Désormais dirigée par Carlo Ancelotti, la Seleção cherche à gagner en régularité. La qualification pour la Coupe du monde 2026 s’est déroulée sans grande difficulté, même si la manière n’a pas toujours convaincu.

Cette trêve internationale doit permettre aux Brésiliens d’élever leur niveau de jeu. Face à l’un des favoris du prochain Mondial, la Seleção espère envoyer un message fort.

Sur quelle chaine suivre le match Brésil - France

La rencontre entre le Brésil et l’équipe de France sera à suivre ce jeudi 26 mars 2026 à partir de 21h sur TF1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyTF1.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

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Horaire et lieu du match Brésil - France

Matchs Amicaux - Matchs Amicaux Gillette Stadium

Le match entre le Brésil et la France se tient ce jeudi 26 mars à partir de 21h00, heure française, au Stade Foxbourough de Boston.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos sur l'équipe du Brésil

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Infos sur l'équipe de France

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La forme des deux équipes

Historique des confrontations