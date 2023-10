Brahim Diaz opte pour le Maroc, de troublantes révélations sur la colère du Real Madrid

Le Real Madrid est très en colère après le choix de son milieu de terrain, Brahim Diaz, de jouer pour la sélection nationale du Maroc.

Alors qu’il a une fois évolué sous les couleurs de l’équipe nationale d’Espagne, Brahim Diaz a fini par changer de nationalité sportive il y a quelques jours. Le milieu de terrain du Real Madrid revenu cet été, a donné son feu vert à la sélection nationale des Lions de l’Atlas. Mais le Real Madrid n’est pas d’accord.

Entre Brahim et le Real, tout peut se terminer plus tôt que prévu !

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’à l’été 2027, Brahim Diaz pourrait être libéré par le Real Madrid le plus tôt que possible. N’ayant plus jamais fait son apparition sous les couleurs de la Roja après son unique match contre la Lituanie (victoire 4-0) en juin 2021 où il a été buteur, Brahim Abdelkader Díaz a jugé de faire les choses autrement. Approché par la Fédération royale marocaine de football (FRMF), le joueur de 24 ans donne son accord, selon AS.

"Le changement de nationalité sportive du joueur du Real Madrid est en train d'être réglé et dépend de quelques petits détails administratifs", a confié une source de la Fédération royale marocaine de football au journal espagnol. Mais le joueur qui a passé les trois dernières saisons à l’AC Milan en prêt du Real Madrid, se voit face à un gros problème à la Maison Blanche après son choix de représenter le Maroc.

L'article continue ci-dessous

Selon Mohamed Makrouf, porte-parole officiel de la Fédération royale marocaine de football, l’ancien milieu offensif de Manchester City serait confronté à un souci avec le Real Madrid pour avoir opté pour les demi-finalistes de la dernière Coupe du monde jouée au Qatar. "Brahim Diaz veut participer à la CAN 2024 mais il se heurte à des obstacles de la part de son club, le Real Madrid", a-t-il récemment regretté.

Bien qu’il n’ait pas suffisamment le temps de jeu souhaité au Real Madrid en ce début de saison, Brahim Diaz (8 matchs TCC, dont une seule titularisation) est un des joueurs sur qui compte le club de la capitale espagnole. Le Real Madrid ne serait pour l’idée selon laquelle son joueur prendrait part à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (du 13 janvier au 11 février) qui le priverait d’un de ses atouts offensifs.