Boulleau provoque Benzema : "Pas d’excuse bidon !"

La journaliste de Canal+, Laure Boulleau, a invité Karim Benzema à faire preuve d’un peu plus de sérieux.

Karim Benzema n’a plus donné signe de vie depuis l’année dernière. Alors qu’il était censé rentrer en Arabie Saoudite, le chevronné attaquant français est resté à son lieu de villégiature. Une situation qui a agacé au plus haut point son club d’Al Ittihad. Marcelo Gallardo, son coach, a même prononcé une sanction à son encontre.

Boulleau pas convaincue par l’excuse de Benzema

Pourquoi KB9 se comporte-t-il ainsi ? Dimanche, son entourage a communiqué et fait savoir que le joueur est actuellement bloqué à la Réunion à cause du cyclone qui frappe cette région. Cette excuse formulée après plusieurs jours de silence radio n’a pas convaincu tout le monde.

Laure Boulleau, la célèbre consultante de Canal+, s’est dite perplexe par rapport à cette justification. « J’espère vraiment que ce n’est pas une excuse bidon. S’il n’est pas bloqué, ça va faire tache », a-t-elle déclaré dimanche soir lors de l’émission Canal Football Club.

L’ancienne internationale française n’a pas été la seule à tirer les oreilles à Benzema. Ça a aussi été le cas de son ancien coéquipier à Lyon, Sidney Govou. « Je pense qu’il aurait dû prévenir son entraineur. Ça prouve que la communication n’est pas la bonne ». Un divorce prématuré n'est pas à exclure entre les deux parties.

« Benzema, il va faire comme il veut »

Enfin, présent sur le même plateau, Mickael Landreau, qui a côtoyé Benzema en Bleu, a aussi fait part d’une opinion tranchée : « Karim, il est habitué à subir ces pressions-là. Ça a été toute sa carrière. Il va faire comme il veut. Il y aura cette ambiguïté le joueur exceptionnel qu’il a, et la relation médiatique et l’interaction avec le groupe. Et tout ce qui tourne autour de Karim ».

Pour rappel, Benzema a connu une première partie de saison très compliquée à Al-Ittihad. Même s’il a inscrit quelques buts, le Français a été pris à partie par les supporters locaux. Ces derniers lui ont même trouvé un surnom humiliant : « Benzema défaite ! ». Avec sa désertion récente, l’ancien du Real ne fait manifestement rien pour arranger les choses.