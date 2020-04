Bojan : "Le Barça et Xavi sont destinés l'un à l'autre"

L'icône catalane a déjà été abordé cet hiver pour diriger l'équipe première, mais le retour de l'ex milieu de terrain n'a finalement pas eu lieu.

L'ancien attaquant du FC Barcelone, Bojan Krkic, estime que ce n'est qu'une question de temps avant que son ancien coéquipier, Xavi, ne devienne entraîneur de l'équipe première du club catalan, affirmant sa conviction que les Blaugrana sont "destinés" à accueillir l'icône catalane au Camp Nou. Xavi se fait les dents avec Al Sadd depuis 2019, le seul club que l'ancien milieu de terrain a représenté autre que le Barça durant sa carrière de jouer avant de raccrocher les crampons.

Après avoir remporté les titres de la Coupe du et de la Super Coupe du Qatar, la réputation de Xavi sur un banc de touche a augmenté et beaucoup pensent qu'un retour au Camp Nou arrivera très rapidement. En effet, Xavi a été appelé par les dirigeants du Barça après le limogeage d'Ernesto Valverde au cours de la saison, mais le joueur de 40 ans a refusé l'opportunité, l'Espagnol ne souhaitant pas quitter son club en cours de saison et proposant de prendre place sur le banc de touche l'été prochain, et le poste a finalement été attribué à Quique Setien.

"Très peu peuvent faire ce que Lionel Messi fait"

L'article continue ci-dessous

Malgré ce refus, Bojan, ancien grand espoir du et du football espagnol, qui exerce maintenant son métier en sous les couleurs de l' et sous les ordres de Thierry Henry, croit que le destin verra bientôt l'icône retrouver son club bien-aimé : "Xavi est une personne qui doit tôt ou tard faire partie du club", a expliqué Bojan, 29 ans. "J'aime quand les gens qui sont passés par le club se retrouvent au Barça et Xavi en fait partie".

Plus d'équipes

"Peu sont meilleurs que lui car il connaît l'endroit, connaît le vestiaire - peu de gens pourront en faire l'expérience comme lui. Je pense que le FC Barcelone et Xavi sont destinés l'un à l'autre", a ajouté l'attaquant espagnol. De ses passages aux côtés de Ronaldinho à Barcelone, Francesco Totti à Roma, de ces prêts en et , Bojan a vu sa beaucoup de stars dans sa carrière - et en a retrouvé un puisque Thierry Henry le dirige à Montreal.

Pourtant, le seul homme sur lequel Bojan sera probablement interrogé tout au long de sa vie est l'actuel capitaine du Camp Nou, Lionel Messi, qui continue de battre des records et de remporter des titres à l'âge de 32 ans. "C'est quelque chose que tout le monde admire vraiment", a déclaré Bojan à propos de la volonté persistante de l'Argentin de jouer au plus haut niveau. "Je n'aime pas les comparaisons dans le monde du football, mais il y a des joueurs réguliers et il y a des joueurs de très haut niveau et Leo en fait partie. Ce qui fait la différence, c'est le nombre d'années qu'il a concouru à ce niveau. Arriver au sommet n'est pas aussi difficile que d'y rester - en particulier au niveau de Leo. Les attentes qu'il génère chaque jour sont pratiquement inhumaines. Très peu peuvent faire ce que fait Leo".