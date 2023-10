Bleus : Deschamps cash sur la hiérarchie en attaque

Sélectionneur de l’Equipe de France, Didier Deschamps s’est présenté en conférence de presse, lundi, premier jour du rassemblement des Bleus.

Pour ses deux sorties du mois d’octobre, l’Equipe de France va en découdre avec les Pays-Bas dans le cadre de la septième journée des éliminatoires de l’Euro 2024, et l’Ecosse, en match amical. Pour ce faire, les joueurs convoqués par le technicien français ont répondu présents dès ce lundi 9 octobre 2023. En attaque, le sélectionneur ne veut rien bouleverser.

Les Bleus vidés en défense

C’est un des pires rassemblements pour l’Equipe de France. Avant les arrivées des joueurs, l’Equipe nationale a annoncé officiellement le forfait de trois joueurs en défense. La mauvaise nouvelle a commencé, dimanche quand la sélection annonce le forfait du défenseur central des Gunners d’Arsenal, William Saliba. Blessé, ce dernier a été remplacé par le Niçois Jean-Clair Todibo.

Mais ce n’est pas fini. Car, au lendemain de ceci, deux autres membres très importants de l’effectif de Didier Deschamps déclarent forfaits pour la trêve internationale de ce mois. Jules Koundé, blessé dimanche avec le Barça (entorse du ligament collatéral médial du genou gauche) est forfait avec les Bleus. L'équipe de France annonce un autre forfait, celui de Dayot Upamecano. Le défenseur du Bayern souffre d’une lésion de l’ischio-jambier gauche. Upamecano et Koundé sont remplacés par Axel Disasi et Malo Gusto.

« Malo Gusto et Axel Disasi remplacent Jules Koundé et Dayot Upamecano chez les Bleus, forfaits pour le rassemblement en vue de Pays-Bas-France et France-Écosse », a indiqué l’Equipe de France, avant de préciser les raison de leur absence. « Sorti prématurément dimanche face à Grenade avec le FC Barcelone, Jules Koundé souffre d’une entorse du ligament collatéral médial du genou gauche. Dayot Upamecano, qui avait dû quitter ses partenaires du Bayern Munich, dimanche, face à Fribourg, souffre quant à lui d’une lésion de l’ischio-jambier gauche », ajoute le communiqué.

Deschamps ne bouleversera pas l’ordre en attaque

Avec l’âge avancé d’Olivier Giroud (37 ans) et la méforme actuelle de Kylian Mbappé, qui n’a plus trouvé le chemin des filets depuis quatre matchs consécutifs avec le Paris Saint-Germain, l’on se demande de quoi sera faite l’attaque des Bleus contre les Pays-Bas et l’Ecosse. Mais pour le sélectionneur des Tricolores, la convocation et la forme actuelle de Marcus Thuram ne changeront rien dans la hiérarchie.

"La hiérarchie est évolutive, ce n'est pas parce qu'il y en a un qui va marquer trois buts et qu'un autre ne marque pas que celui qui en a marqué trois va passer numéro un. Le profil des joueurs entre dans la réflexion aussi, même si ça n'empêche pas de continuer à être performant. Olivier il a quand même 37 ans, ça amène son entraîneur en club à le gérer. Il a un temps de jeu avec Milan mais il joue peu de matches entiers. Le choix, c'est plus le profil par rapport à l'adversaire. Olivier et Marcus ont des profils qui se rapprochent, Kolo a un profil différent. C'est toujours dans l'optique d'être plus dangereux pour l'adversaire", a déclaré le sélectionneur de l’Equipe de France.

Profitant de l’occasion, Deschamps se prononce sur Coman. "Coman va très bien en ce moment. C'est un joueur qui est relativement efficace, il ne lui manque rien, il est là depuis de nombreuses années. S'il est là c'est qu'il est en capacité d'être titulaire. La concurrence est importante, je ne vais pas me plaindre d'avoir ces options", a-t-il laissé entendre.