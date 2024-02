Bixente Lizarazu adoube un jeune joueur du PSG

Bixente Lizarazu apprécie particulièrement un jeune joueur du Paris Saint-Germain.

Le Paris Saint-Germain affronte tout à l’heure le Stade Rennais pour un énième choc de la 23e journée de Ligue 1. L’occasion pour certains jeunes joueurs du club parisien de se mettre encore en évidence comme à leur habitude. L’un d’eux a d’ailleurs séduit l’ancien international français, Bixente Lizarazu, qui n’a pas tari d’éloges sur ce dernier.

Bixente Lizarazu sous le charme de Bradley Barcola

Sous la houlette de Luis Enrique, plusieurs jeunes joueurs régalent sous le maillot du PSG cette saison. Nous pouvons citer entre autres, Warren Zaire-Emery, Senny Mayulu, qui a fait ses débuts en pro il y a un mois, ou encore, Bradley Barcola. Ce dernier justement, après des débuts compliqués avec le club francilien marqués notamment par son manque de précision devant les buts, a retrouvé son meilleur niveau depuis quelques semaines.

Pour Bixente Lizarazu, l’ancien attaquant de l’OL est la révélation du PSG cette saison. « Barcola n’était pas attendu à ce niveau-là, c’est la révélation pour moi. Ce que j’aime chez lui, c’est calme et tempête. Il y a des moments où tu as l’impression qu’il est sorti du match et puis tout à coup il va mettre une accélération », lance l’ancien défenseur de l’OM au micro de Téléfoot.

Lizarazu félicite Barcola

Auteur de 3 buts et 5 passes décisives avec le PSG cette saison, Bradley Barcola est passé devant des attaquants comme Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos dans la hiérarchie des attaquants. Un sort qu’il n’aurait pas pu imaginer à son arrivée l’été dernier ou encore en début de saison où il était très critiqué dans la presse pour son manque d’efficacité.

« Je trouve qu’il gère bien ses temps de jeu. Il a un super potentiel. Il a mis sur le banc des joueurs comme Kolo Muani et Ramos donc c’est quand même exceptionnel », conclut Bixente Lizarazu.