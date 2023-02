"Bien manger, bien dormir", Kylian Mbappé assure qu'il ne visait pas Neymar

Kylian Mbappé a tenu à clarifier ses propos tenus à l'issue du match de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich.

Après la spectaculaire victoire du PSG contre le LOSC (4-3), Kylian Mbappé s'est arrêté au micro de Prime Video.

Mbappé remercie les supporters du PSG

L'attaquant du PSG, auteur d'un doublé, est d'abord revenu sur le scénario complètement fou du match puisque les Parisiens ont mené 2-0 avant de voir le LOSC prendre les devants (2-3) puis de l'emporter en fin de match : « On s'en sort. Le match n'était pas top. On fait beaucoup d'erreurs et contre une équipe qui joue, ça se paye cash. Mais on a montré que même quand on n'est pas bien, on est capables de s'en sortir car on a une équipe différente. »

« Je pense qu'on est tous revenus dans le match après avoir été à l'envers, et les supporters nous ont poussés. On a sent qu'on ne faisait qu'un. Tout le parc était réveillé et nous ont transmis ça », a ajouté le champion du monde 2018.

Kylian Mbappé s'est aussi confié sur sa blessure, qui l'a empêché d'être titulaire face au Bayern Munich en Ligue des champions : « Moi, ça va mieux. Je ne suis pas encore à 100%. Je pioche un peu en deuxième période. C'est la fierté qui a parlé, on ne voulait pas perdre. »

Mbappé assure que le "bien manger, bien dormir" ne visait pas Neymar

Enfin, Kylian Mbappé à faire une mise point après ses propos à l'issue de PSG-Bayern. Il avait déclaré « Maintenant, il faut que tous nos joueurs soient en bonne santé et on va aller là-bas (à Munich) pour gagner chez eux et se qualifier. Il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé, que chacun dorme bien, mange bien. »

Beaucoup d'observateurs ont pensé qu'il s'agissait d'une pique envers Neymar, dont l'hygiène de vie est souvent critiquée. Au micro de Prime Video, Kylian Mbappé a précisé qu'il s'adressait à l'ensemble de ses coéquipiers : « C'était pour tout le monde et pas que pour Ney. Ce n'est pas une pique. Dans le contexte actuel, on a besoin de tout sauf des piques. Et j'espère que Ney va revenir vite car c'est un joueur important pour nous. »

