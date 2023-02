PSG – Lille OSC (4-3) : Le PSG renoue avec la victoire grâce à Mbappé et Messi mais perd Neymar sur blessure

A l'issue d'un match complètement fou, le PSG a battu Lille 4-3 avec un doublé de Mbappé et des buts de Messi et Neymar.

Après trois défaites, toutes compétitions confondues, le PSG se devait de réagir avec la réception du LOSC à l'occasion de la 24e journée de Ligue 1.

Et les Parisiens, qui se sont fait peurs, ont battu le LOSC à l'issue d'un scénario complétement dingue. Hélas, cette victoire a été gâchée par les blessures de Nuno Mendes et de Neymar.

Une première mi-temps riche en buts

Dans un Parc des princes sous le soleil, le PSG a fait une superbe entame de match, menant 2-0 après dix-sept minutes de jeu.

Sans surprise, c'est Kylian Mbappé qui a ouvert le score. Lancé par Neymar, le champion du monde 2018 s'est faufilé entre deux défenseurs lillois avant de placer la balle entre les jambes de Lucas Chevalier, le portier des Dogues.

Six minutes plus tard, Neymar ajoutait un second but après avoir bénéficié d'une passe de Vitinha.

A 2-0, le PSG semblait avoir repris sa marche en avant. Mais en réalité, ce PSG, toujours convalescent, laissait le LOSC revenir dans la partie : Bafodé Diakité profitait du marquage laxiste de la défense parisienne pour égaliser de la tête après un centre d'André Gomes (24e).

Le sort s'acharnait sur le PSG qui perdait sur blessure Nuno Mendes à la demi-heure et était remplacé par Juan Bernat.

Neymar blessé, le LOSC renverse le PSG

En deuxième période, c'était au tour de Neymar de sortir sur blessure après avoir été touché à la cheville droite lors d'un duel avec Benjamin André (51e).

Le PSG perdait pied petit à petit et Lille renversait la vapeur en onze minutes : c'est d'abord Jonathan David qui égalisait sur penalty après un tirage de maillot de Marco Verratti sur Tiago Djalo (58e).

Jonathan Bamba donnait ensuite l'avantage aux siens en se prenant de vitesse Juan Bernat puis en trompant Gianluigi Donnarumma d'une puissante frappe (69e).

Mbappé et Messi jouent les sauveurs

Groggy, le PSG s'en remettait une nouvelle fois à son génie pour sauver les meubles : Kylian Mbappé égalisait à la 86e évitant ainsi au PSG de perdre un quatrième match de suite.

Revigoré par ce but inespéré, le PSG offrait un ultime rebondissement, pour le plus grand plaisir de ses supporters : Messi expédiait un coup franc au fond des filets au bout du temps additionnel et faisait chavirer le Parc (90+5e).

Avec ce succès, le PSG reste plus que jamais leader de la Ligue 1 avec 57 points et met la pression sur l'OM (49 points) qui ne devra pas se louper sur le terrain du Téfécé ce dimanche soir (coup d'envoi à 20h45) afin de rester dans le sillage des Parisiens.