PSG-LOSC, les notes des Parisiens : Kylian Mbappé est bien le patron, Lionel Messi se réveille à la dernière minute

Découvrez les notes attribuées par la réadaction de GOAL aux joueurs parisiens après PSG-LOSC (4-3).

Auteur de l'ouverture du score et de l'égalisation, Mbappé est le seul danger permanent du PSG. Messi est sorti de sa boîte dans les derniers instants.

Gianluigi Donnarumma : 5/10

Après 40 secondes, l'Italien a sorti sa première parade pour détourner une frappe de Weah. Une intervention qui donnait le ton d'une après-midi où sa défense a commis de belles erreurs individuelles. S'il ne peut rien sur le but de Diakité (2-1, 24e) et est battu par David sur pénalty (2-2, 58e), il repousse un lobe (10e) et une tête de David d'une envolée spectaculaire (21e). Sa course de remplacement l'empêche certainement d'intervenir avec sérénité sur le troisième but lillois (70e).

Timothée Pembélé : 4/10

Pas vraiment aidé par ses milieux pour gérer les situations en infériorité numérique sur son côté, le titi n'a pas toujours été discipliné sur son repli défensif et a parfois manqué de disponibilité sur les relais. A sa décharge, le latéral n'a été que très rarement recherché par ses partenaires.

Sergio Ramos : 6/10

Dans cette période où Paris manque clairement de confiance, l'Espagnol prend des initiatives qui font du bien en sortant de sa défense avec autorité et en grattant des ballons dans les pieds adverses. Solide par séquences face à Jonathan, il oublie Diakité dans son dos sur la réduction du score des Il y a ses sorties et ses interventions autoritaire.

Presnel Kimpembe : 4/10

Il n'a certainement pas encore le rythme et les repères pour disputer un match dans son intégralité mais l'international français s'est mis tout seul en difficulté. Il y a d'abord une perte de balle dangereuse au milieu (9e), puis cette remise pour Donnarumma qui offre un duel à David (10e). Du mieux par séquences mais est pris dans son dos sur le troisième but lillois (2-3, 70e).

Nuno Mendes : non noté

Son match a mal démarré avec une intervention manquée qui amène la première situation lilloise. Mieux ensuite, il est impliqué sur le second but parisien mais quitte ses partenaires après un contact avec Bamba. Remplacé par Juan Bernat (6/10, 30e) qui s'est battu pour ramener Paris dans le match. Tout proche d'égaliser, il sert parfaitement Mbappé (3-3, 87e).

Marco Verratti : 5/10

L'Italien semble avoir perdu en fluidité, en simplicité et influence. Les adversaires le pressent et il parvient avec moins de facilités à s'en défaire, à l'image du troisième but lillois où sa perte de balle au milieu expose toute son équipe (2-3, 70e). Le milieu aurait pu perdre pied après un penalty complètement infondé sifflé à son encontre mais en plus d'être impliqué sur l'ouverture du score, il décale parfaitement Bernat sur l'égalisation (3-3, 87e) et Messi qui obtient le coup franc de la victoire (4-3, 90e + 5).

Vitinha : 3/10

Il traverse une période très compliquée et ce n'est pas ce match contre Lille qui va rassurer. Hormis sa passe décisive pour Neymar (2-0, 17e), il a semblé perdu et dépassé dans le duel. Remplacé par Warren Zaïre-Emery (75e), à la récupération sur l'égalisation.

Fabian Ruiz : 4/10

Un premier quart d'heure prometteur puis plus rien. Il est impliqué sur le second but avec un excellent mouvement à trois mais est vite redescendu en température. L'Espagnol a beaucoup couru après le ballon, sans parvenir à le récupérer. Dans sa zone, Cabella lui a fait quelques misères. Appliqué pour bloquer le côté gauche.

Neymar : 7/10

Sur une action similaire à celle qui lui a valu une entorse de la cheville droite lors du mondial, le Brésilien s'est à nouveau blessé et a quitté ses partenaires sur civière (51e). Avant cela, le Ney avait montré son meilleur visage. Impliqué dans le repli défensif dans le premier quart d'heure, il est à l'origine de l'ouverture du score de Mbappé (1-0, 11e) et conclut un mouvement collectif splendide (2-0, 17e). Remplacé par Ekitike qui semble complètement en manque de confiance (51e).

Lionel Messi : 5/10

Un match fantomatique passé une nouvelle fois en marchant. Ses choix sont aussi discutables qu'imprécis et on s'est même demandé pourquoi Galtier ne l'avait pas sorti. Tout simplement parce qu'il est capable de faire basculer le match à la toute dernière minute et c'est ce qu'il a fait sur un coup franc subtil (4-3, 90e + 5).

Kylian Mbappé : 8/10

Que sa position de leader crispe le vestiaire. Mais il assume et match après match il montre un peu plus qu'il est le patron et que sans lui Paris n'avance pas. Il n'avait certainement pas un match entier dans les jambes mais il donne l'espoir à Paris en égalisant (87e). Avant cela, il inscrit un but sublime tout en puissance et en technique après avoir effacé Djalo et Diakité (1-0, 12e).