Beye à l'OM, c'est bouclé !

Tout s'est accéléré ce mercredi. Le domino décisif est tombé en Bretagne avec l'intronisation officielle de Franck Haise sur le banc du Stade Rennais, suivie immédiatement de la notification de licenciement d'Habib Beye. Cette manœuvre met un terme au blocage juridique qui persistait depuis l'échec de la conciliation devant la LFP la veille. Désormais libre de tout engagement contractuel, le technicien sénégalais a la voie royale ouverte pour réaliser son retour tant attendu sur la Canebière.

Un contrat de 18 mois pour Beye

À Marseille, tout est déjà calé. Selon les informations de RMC Sport, les discussions avec le conseiller sportif Medhi Benatia et le propriétaire Frank McCourt ont abouti à un accord de principe total. L'ancien défenseur, véritable chouchou du Vélodrome, s'apprête à parapher un contrat de 18 mois pour succéder à Roberto De Zerbi. La direction a d'ailleurs vendu la mèche lors d'une rencontre avec les supporters, confirmant que l'enfant du pays "revenait à la maison".

L'urgence est désormais administrative. L'état-major marseillais s'est lancé un défi immense : qualifier son nouvel entraîneur en un temps record pour qu'il soit sur le banc dès ce vendredi soir (20h45). L'objectif est de voir Habib Beye diriger ses troupes au stade Francis-Le Blé pour le déplacement crucial face à Brest, comptant pour la 23e journée de Ligue 1.

La fin de l'imbroglio

Ce dénouement marque la fin d'un épisode qui aura tenu la Ligue 1 en haleine. Alors que Franck Haise a déjà dirigé sa première séance à la Piverdière, le technicien franco-sénégalais s'apprête à relever le plus grand défi de sa jeune carrière d'entraîneur. Si les derniers détails sont réglés dans les heures à venir, le "pompier" Beye commencera sa mission commando sans le moindre round d'observation.