Alors que l’OM patiente encore dans le dossier Habib Beye, le Stade Rennais avance sans détour. Au Roazhon Park, les dirigeants ont choisi leur homme pour relancer la machine. Le club breton officialise l’arrivée de Franck Haise, libre depuis son départ de Nice.
OFFICIEL - Franck Haise est le nouvel entraîneur du Stade Rennais
Le Stade Rennais FC ne traîne jamais longtemps quand il s’agit de trancher. Ce mercredi, le club breton confirme la nomination de Franck Haise au poste d’entraîneur principal. Un retour en terre connue pour le technicien de 54 ans.
Dans son communiqué, le SRFC annonce : « Franck Haise est nommé entraîneur de l’équipe professionnelle du Stade Rennais F.C. Le technicien de 54 ans, qui s'est engagé jusqu'en 2027, arrive accompagné du Rennais Johann Ramaré et de Lilian Nalis ».
Le message se veut clair. Contrat longue durée. Staff déjà en place. Cap fixé jusqu’en 2027.
Selon RMC Sport, Haise a dirigé sa première séance dès mercredi matin avant même son officialisation. Un choix rapide. Un signal fort adressé au vestiaire comme aux tribunes du Roazhon Park.
Un retour chargé d’émotion
Pour Haise, Rennes ne représente pas une simple étape. Il y a un attachement ancien. Éducateur à l’Académie entre 2006 et 2012, il connaît la maison.
À peine les équipements reçus, l’émotion affleure. Il confie : « Lorsque j’ai reçu mes équipements ce matin, ça m’a replongé vingt ans en arrière, lorsque Patrick Rampillon m’a fait venir. C’est une joie de retrouver le Stade Rennais ; un vrai plaisir, avec mon staff, d’arriver dans un si beau club. L’effectif présente beaucoup de qualités, à l’image du match de vendredi dernier, elle a montré du cœur, une belle énergie. Depuis mon départ en 2012, le club a très bien évolué. La famille Pinault est le propriétaire le plus ancien en Ligue 1, depuis bientôt trente ans, ça montre un attachement certain et une identité forte. On sent que le projet est solide. Le club cherche à avancer, à l’image des infrastructures exceptionnelles qui n’ont cessé de progresser. La ferveur autour du club elle aussi est grandissante. Pour ces raisons, c’est une chance de faire partie de ce projet ».
Les mots traduisent un vrai lien. Pas une simple signature.
Un profil expérimenté pour viser l’Europe
Le président exécutif, Arnaud Pouille, se montre tout aussi enthousiaste : « Nous sommes très heureux que Franck et ses adjoints nous rejoignent. Il retrouve le Stade Rennais où il a passé six belles années. Son passage a laissé de bons souvenirs à tout le monde. C’est un formateur reconnu et un entraîneur respecté avec 200 matchs de Ligue 1 au compteur, des résultats brillants et des convictions fortes. Les missions du staff sont claires : donner du plaisir au public Rouge et Noir, développer les jeunes potentiels et décrocher l’Europe ».
Deux cents matchs de Ligue 1 au compteur. Une réputation solide. Un titre de meilleur entraîneur en 2023. Le CV parle. Libre après son passage à l’OGC Nice, Haise retrouve un environnement qu’il connaît. Il ne débarque pas en terrain inconnu. Il revient.
Un parcours façonné par le terrain
Avant de devenir technicien reconnu, Haise sillonne les pelouses comme défenseur. Il passe par FC Rouen, Stade Lavallois ou encore Angers SCO. Puis tout bascule lors d’un match de CFA2. À la pause, il décide de quitter le terrain. Il stoppe sa carrière de joueur. À 32 ans, il choisit définitivement le banc.
Au Stade Mayennais, il apprend. Il façonne son approche. Trois saisons dans le football amateur forgent son exigence. Ensuite, Rennes l’appelle. Aujourd’hui, le cercle se referme. Haise reprend les rênes d’un club ambitieux, soutenu par la famille Pinault, propriétaire historique du championnat. Le projet vise clair : jeu attractif, formation, Europe.
Rennes avance. Et cette fois, il n’attend personne.