OFFICIEL - Franck Haise est le nouvel entraîneur du Stade Rennais

Le Stade Rennais FC ne traîne jamais longtemps quand il s’agit de trancher. Ce mercredi, le club breton confirme la nomination de Franck Haise au poste d’entraîneur principal. Un retour en terre connue pour le technicien de 54 ans.

Dans son communiqué, le SRFC annonce : « Franck Haise est nommé entraîneur de l’équipe professionnelle du Stade Rennais F.C. Le technicien de 54 ans, qui s'est engagé jusqu'en 2027, arrive accompagné du Rennais Johann Ramaré et de Lilian Nalis ».

Le message se veut clair. Contrat longue durée. Staff déjà en place. Cap fixé jusqu’en 2027.

Selon RMC Sport, Haise a dirigé sa première séance dès mercredi matin avant même son officialisation. Un choix rapide. Un signal fort adressé au vestiaire comme aux tribunes du Roazhon Park.