Benzema défend Lyna Khoudri, l'énorme coup de gueule

L'attaquant d'Al-Ittihad a répliqué sur les réseaux sociaux, qualifiant le militant de « simple figurant » qui avait pris la cérémonie solennelle pour une mise en scène.

Benzema défend sa compagne contre les critiques de l'extrême droite.

Benzema a publiquement confronté un militant d'extrême droite qui s'en était pris à sa compagne, l'actrice Lyna Khoudri, suite à sa participation à un hommage solennel aux victimes des attentats en France. Khoudri a participé à une commémoration sur TF1, lisant le poème de Charlotte Delbo, « Prière aux vivants pour leur pardonner d'être en vie », à l'occasion du 10e anniversaire des événements tragiques survenus aux abords du Stade de France.

Le militant Damien Rieu a critiqué Khoudri en raison de ses actions passées présumées et de ses liens avec Benzema. Rieu a publié sur les réseaux sociaux : « Pour honorer les victimes du 13 novembre, ils n'ont trouvé personne d'autre que Lyna Khoudri, la compagne de @Benzema, qui a aimé une publication justifiant la décapitation de Samuel Paty (et qui a perdu son procès contre moi lorsque je l'ai dénoncée). »

Benzema a rapidement répondu à Rieu sur son propre compte, prenant la défense de Khoudri et condamnant les propos de l'activiste. « Il y a ceux qui rendent hommage, et ceux qui s'exhibent… Il faut être incroyablement superficiel pour prendre un hommage pour une mise en scène, Damien. Tu n'es qu'un figurant dans notre monde », a déclaré l'ancien international français. Cette ferme réplique souligne la volonté de Benzema de protéger sa compagne et de dénoncer ce qu'il perçoit comme une tentative cynique de politiser un moment de recueillement.

Le contexte émotionnel de l'hommage du 13 novembre

Cet hommage marquait un anniversaire poignant pour la France, rappelant les attentats terroristes coordonnés du 13 novembre 2015. Ces attaques, notamment les attentats à la bombe perpétrés aux abords du Stade de France lors d'un match de football France-Allemagne, ont coûté la vie à 130 personnes et fait des centaines de blessés. Le stade, où l'équipe de France affrontait l'Ukraine ce jour-là, revêt une signification particulière, puisqu'il s'agissait de l'un des lieux des attentats.

La participation de Khoudri à l'hommage a consisté en la lecture d'un poème poignant, une forme courante de commémoration et une manière d'honorer les victimes. La réaction de Benzema souligne sa conviction qu'une telle cérémonie solennelle doit être respectée et ne pas servir de tribune à des attaques personnelles ou politiques. Sa déclaration établit une nette distinction entre les actes de commémoration sincères et ce qu'il considère comme des critiques superficielles.