Benzema critique Mbappé, la critique majeure

Cependant, son compatriote Karim Benzema, qui occupait auparavant le poste de numéro neuf, a formulé une critique majeure à l'égard de Mbappé.

Lors d'une interview accordée à Diario AS, Benzema a abordé divers sujets, notamment un possible retour au Real Madrid et ce dont Vinicius Junior a besoin pour remporter le Ballon d'Or. Le joueur de 37 ans a également expliqué qu'il continuait de suivre tous les matchs de son ancien club et a donné son avis sur l'équipe actuelle.

« Le Real Madrid manque de leaders » – Karim Benzema

Benzema a affirmé que le nouvel entraîneur, Xabi Alonso, faisait du bon travail, mais a reconnu que le renouvellement générationnel au Bernabéu l'avait privé d'une figure emblématique à soutenir.

« C’est vrai, on avait l’impression que ça durerait une éternité. Tant de grands joueurs. Le football est différent aujourd’hui, c’est complètement autre chose. On ne peut plus comparer. Le Real Madrid actuel a peut-être plus d’atouts, mais il lui manque un vrai leader, même si, parfois, dans le football moderne, un leader n’est pas indispensable. Ils sont jeunes, beaucoup jouent en sélection et y sont leaders, ils ont l’expérience de la Ligue des Champions… Ils doivent trouver ce qu’un leader peut apporter à l’équipe. »

L’un des joueurs dont on attendait qu’il prenne la relève et comble le vide laissé par un éventuel départ est Mbappé. Le joueur de 26 ans est désormais capitaine de l’équipe de France et la star incontestée du Real Madrid. Pourtant, Benzema pensait qu’il pouvait faire plus.

« Il doit se concentrer davantage sur les moments où le Real Madrid a besoin de lui, car il a tout ce qu'il faut pour y parvenir. Il y aura des matchs où Mbappé ne touchera pas le ballon. Ce que nous attendons de Kylian, c'est que lorsqu'il en aura l'occasion, il la concrétisera. C'est le style de jeu du Real Madrid. Le Real Madrid a énormément besoin de lui, et il y a des matchs où il doit marquer, comme contre l'Atlético Madrid, Liverpool… Ce sont des équipes qui jouent en défense, et il doit prendre ses responsabilités, créer ces situations. »

« Je pense que Vinicius, Mbappé, Rodrygo, Bellingham… ils doivent communiquer. L'un est là pour marquer des buts, l'autre pour faire des passes décisives. On ne va pas dire à Bellingham de marquer des buts, car c'est le rôle de Mbappé, ni de jouer le rôle de numéro 10, car c'est le sien. Ils doivent communiquer. »

C'est une déclaration qui a été faite à plusieurs reprises ces derniers mois. Le capitaine actuel, Dani Carvajal, David Alaba, Antonio Rüdiger et Thibaut Courtois représentent désormais le groupe des vétérans au Bernabéu. À l'exception de Courtois, tous trois ont cependant manqué de nombreux matchs récemment en raison de blessures.