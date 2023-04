Beckham - Messi, la rencontre discrète

David Beckham s'est rendu sur le terrain d'entraînement du PSG pour rencontrer les joueurs et le staff de son ancien club lors d'une visite à Paris

Alors que les spéculations l'associent à l'Inter Miami (MLS), Beckham, copropriétaire de la franchise, a posé pour une photo avec Messi après l'avoir rencontré au Camp des Loges, le complexe d'entraînement du PSG. Aux côtés des deux hommes se trouvait le milieu de terrain Marco Verratti, qui a joué avec Beckham lors de son passage à Paris en 2013.

Messi a le choix

L'avenir de Messi au PSG est incertain depuis le début de la saison, malgré l'amélioration de sa forme lors de sa deuxième saison au Parc des Princes.

Depuis son retour de la Coupe du monde, les négociations contractuelles se sont ralenties et on s'attend désormais à ce qu'il quitte le club gratuitement cet été. L'Inter Miami de Beckham est depuis longtemps considéré comme une destination possible, ce qui rend une visite à son ancien club d'autant plus intéressante, mais on s'attend également à ce que le FC Barcelone fasse tout ce qui est en son pouvoir pour ramener l'Argentin au club.

En tant que septuple Ballon d'Or, Messi a l'embarras du choix pour la suite de sa carrière. Toutefois, compte tenu de ses exigences salariales et des limites financières de certains clubs qui le poursuivent, son avenir ne semble pas encore tout tracé.