Beckenbauer a un nom pour remplacer Löw

Franz Beckenbauer, la légende du football allemand, limite pour la nomination de Lothar Matthaus comme sélectionneur.

En juillet prochain, et après 15 ans en place, Joachim Low va abandonner ses fonctions de sélectionneur de l’Allemagne. Le très respecté technicien a choisi de tourner la page et se retirer juste après l’Euro.

Franz Beckenbauer, l’ancien entraineur de cette équipe, vient de donner son avis concernant l’identité de celui qui devrait lui succéder. Il ferait "certainement" confiance à son ancien élève préféré Lothar Matthäus.

Beckenbauer souligne le vécu de Matthäus

Dans une longue interview accordée à Bild-Zeitung, le "Kaiser" a affirmé que le recordman allemand de sélections a « une expérience mondiale ». En outre, il estime qu’il a « beaucoup évolué » et c’est pourquoi il estime sa candidature légitime.

Matthaus n’a pourtant pas de très bonnes références en tant que coach. Agé de 58 ans, il n’a d’ailleurs plus coaché depuis dix ans. Il s’attèle surtout à œuvrer comme consultant pour les chaines allemandes. Par ailleurs, ses deux seules expériences comme sélectionneur se sont terminées par de cuisants échecs. C’était à la tête des équipes nationales hongroise et bulgare.

L'article continue ci-dessous

Outre Matthaus, Beckenbauer pense que le choix de Hansi Flick ne serait pas mauvais, car ce dernier « connait la DFB (la fédération) sur le bout des doigts ». L’actuel coach du Bayern ayant exercé comme adjoint de Low pendant plusieurs années. Le souci qui se pose c’est que Flick n’est pas vraiment intéressé par le poste.

« Low va travailler de manière libérée »

Enfin, Beckenbauer a aussi eu quelques mots à propos de Low. Il pense que ce dernier a bien fait d’annoncer son départ à quelques mois de l’Euro, faisant notamment le parallèle de ce qu’il avait lui-même connu en 1990 : « Je n'ai plus ressenti de tension après que j’ai annoncé mon départ. J'imagine que Jogi Löw se sent maintenant, lui aussi, libéré ».

Le champion du monde 1974 est certain que l’autorité du sélectionneur ne sera pas remise en question malgré le fait qu’il soit sur le départ : "Avec un entraîneur de club, cela peut être un problème si un départ est annoncé tôt. Des clans peuvent se former dans l'équipe. Mais avec l'équipe nationale, c'est complètement différent. Les joueurs ne sont ensemble que pour quelques semaines et ils veulent tous une chose - atteindre leur performance maximale. Jogi Löw a tellement d'autorité. Je ne vois aucun problème."