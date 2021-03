Flick pas intéressé par la sélection allemande

Joachim Low va quitter son poste de sélectionneur de l'Allemagne. Hansi Flick n'est pas candidat pour lui succéder.

L'entraineur du Bayern Munich, Hansi Flick, a minimisé les spéculations selon lesquelles il pourrait postuler pour le remplacement de Joachim Low en tant que sélectionneur de l'Allemagne.

Low a récemment annoncé qu'il quitterait son poste après plus de 15 ans en place. l'Euro de cet été étant son dernier tournoi en charge de la Mannschaft.

Flick a été désigné comme l'un des candidats potentiels de Low, mais le coach munichois a insisté sur le fait que l'équipe nationale était actuellement la dernière de ses préoccupations.

"Low peut être fier de ce ce qu'il a accompli"

"J'ai un contrat jusqu'en 2023 et je veux réussir et remporter des titres avec le Bayern Munich", a déclaré Flick aux journalistes. "Ce n'est pas le moment de spéculer sur mon avenir. Je m'intéresse à ce qu'il y a ici et maintenant. Je m'occupe maintenant de mon équipe et du match contre le Werder Brême [samedi]. Comme je l'ai dit, les rumeurs ce n'est pas un problème pour moi."

Flick n'est pas le seul entraineur de haut niveau à avoir été lié au banc des quadruples champions du monde. Jurgen Klopp avait aussi été pressenti pour cette responsabilité, mais le manager de Liverpool a déclaré qu'il ne prévoyait pas d'abandonner les Reds. L'ancien patron du RB Leipzig Ralf Rangnick, quant à lui, a admis qu'il était ouvert à l'idée lorsque le moment sera venu.

Par ailleurs, Flick n'a pas manqué de féliciter Low pour son excellent bilan à la tête de son pays. "Il fait un très bon travail pour le football allemand. Il peut être très fier de ce qu'il a accompli", a-t-il lâché.