Bayern Munich : Son avenir, Mané, De Ligt, Lewandowski... les confessions de Lucas Hernandez

Le défenseur du Bayern a affiché ses ambitions et ses envies, tout en commentant l'activité de son club sur le marché des transferts.

Le Bayern Munich sera scruté de près à la rentrée. Et pour cause, le champion d'Allemagne a été très actif sur le mercato et beaucoup ont hâte de voir si le départ de Robert Lewandowski aura un impact sur les résultats du club bavarois, tandis que Sadio Mané et Matthijs De Ligt vont considérablement renforcer le quart de finaliste de la dernière Ligue des champions. Dans une interview accordée à Sport 1, Lucas Hernandez s'est montré très ambitieux pour la saison à venir et considère que le Bayern Munich dispose d'un effectif bâti pour tout gagner.

"Je veux tout gagner chaque année"

"Le plus important dans ma carrière actuellement ? Les titres ! Je veux tout gagner chaque année, c’est ce qui me motive. Surtout en Ligue des Champions, nous voulons et devons nous améliorer, la fin de la Ligue des Champions en quarts de finale contre Villarreal nous a fait beaucoup de mal la saison dernière. Ce n’est pas suffisant pour que nous réussissions en Bundesliga. C’est ainsi que nous pensons tous, y compris l’entraîneur", a confessé Lucas Hernandez.

"A mon avis, nous sommes au top à tous les postes, défensivement et offensivement. C'est maintenant à nous d'en faire quelque chose. Il n'y a pas d'excuses, nous voulons tous les titres ! Mon avenir ? Voyons voir ! Je suis très heureux et reconnaissant de jouer au Bayern Munich. Nous discuterons de tout le reste en temps voulu", a ajouté le défenseur du Bayern Munich.

Hernandez conquis par les recrues

Lucas Hernandez est revenu sur le départ de Robert Lewandowski au Barça et comprend le désir de changer d'air du Polonais : "Robert Lewandowski était un joueur très important pour nous. Il va bien sûr nous manquer, lui et ses buts, mais nous continuerons sans lui. Il était ici depuis huit ans, il voulait faire quelque chose de différent, découvrir une nouvelle culture. Il n'y a pas de mauvaise intention, il faut mettre un crochet derrière. Robert nous a également fait des adieux très positifs, exprimant ses remerciements pour le temps passé ensemble. Je lui souhaite le meilleur pour son nouveau défi au Barça".

En revanche, l'international français aimerait que Benjamin Pavard ne suive pas le même chemin que Robert Lewandowski : "Je serais vraiment content si Benji restait. C'est l'un de mes meilleurs amis dans l'équipe. Il y a toujours beaucoup de rumeurs qui circulent, mais je sais qu'il est heureux et satisfait ici. Nous verrons donc ce qui se passera. En fin de compte, c'est bien sûr la décision du club".

Lucas Hernandez est enthousiaste après les recrutements de Sadio Mané et Matthijs De Ligt : "Sadio Mané nous a beaucoup impressionné, et pas seulement à l'entraînement. C'est un gars incroyablement humble et sympathique qui s'est très bien intégré chez nous en quelques jours. Le fait que nous parlions autant le français dans le vestiaire l'aide bien sûr. De Ligt est un très bon joueur qui, pour son jeune âge, joue déjà depuis quelques années à un très haut niveau. Il va nous faire du bien. Nous sommes heureux de l'avoir parmi nous".