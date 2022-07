Bayern : Lewandowski, comment jouer sans lui ? Müller répond

Dans Bild, Thomas Müller est revenu sur le transfert de Robert Lewandowski au FC Barcelone. Comment le Bayern va-t-il faire sans lui ?

Le Bayern Munich vient de perdre 40 buts par saison. Robert Lewandowski, après huit ans de bons et loyaux services, a quitté l’Allemagne pour rejoindre le FC Barcelone, à un an de la fin de son contrat. Et cela s’est vu lors du match amical perdu par les Bavarois contre Manchester City (0-1) cette nuit, avec… aucun tir cadré en 90 minutes pour les hommes de Julian Nagelsmann.

Müller : "Nous ne savons évidemment pas à quoi nous attendre"

Les Roten vont devoir réapprendre à jouer sans Lewandowski. Et son ancien compère d’attaque, Thomas Müller, a conscience que la tâche ne sera pas aisée. "Nous ne savons évidemment pas à quoi nous attendre avec le départ d’un joueur qui a toujours marqué entre 30 et 50 buts par saison. Même si c’était inconscient, notre jeu était basé sur la transmission finale du ballon à Lewy", a reconnu l’Allemand.

À lire : Lewandowski a joué son premier match avec le Barça lors du Clasico

"Il n’y avait pas de plan de jeu établi pour lui. Mais quand vous avez un attaquant comme ça dans l’équipe, vous le faites. Mais les choses vont changer, et il sera passionnant de voir comment notre attaque se développe. L’objectif n’est pas de nous asseoir ici dans six mois pour nous dire que nous manquons de buts et que nous avons un problème", a poursuivi Müller.

"Nous n’allons pas jouer à dix parce qu’il est parti"

"Nous n’allons pas jouer à dix parce qu’il est parti. On ne marquera peut-être pas autant, mais ça ne veut pas dire qu’on n’aura pas de réussite en tant qu’équipe, a détaillé l’attaquant, avant d’être interrogé sur sa future entente avec Sadio Mané, recruté pour compenser le départ du Polonais. (…) Les choses peuvent bien se passer entre nous, mais c’est encore tôt. C’est un bon gars, il est à l’aise avec nous."

À lire : Mathys Tel, de Montrouge au Bayern Munich… en trois ans

Une partie de l’argent du transfert de Lewandowski a d’ailleurs été réinvestie par le Bayern Munich pour acheter Mathys Tel, 17 ans, au Stade Rennais. Du haut de ses… 79 minutes jouées avec les professionnels, l’espoir français a été payé un peu moins de 30 millions d’euros par les Roten. Et si c’était lui, celui qui remplacera vraiment Lewy dans un futur plus ou moins proche ?