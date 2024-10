Barça, Wojciech Szczesny défie le Real Madrid

Nouveau gardien du FC Barcelone, Wojciech Szczesny met déjà le Real Madrid au défi en attendant ses débuts avec les Blaugrana.

Après la blessure de Marc-André ter Stegen, qui est victime d’une rupture complète du tendon rotulien du genou droit, le FC Barcelone a fait appel à l’ancien portier de la Juventus, Wojciech Szczesny, qui a signé pour une saison. Et le Polonais vient déjà avec l’esprit de rivalité.

Szczesny fixe ses objectifs avec le Barça

Alors qu’il a déjà pris sa retraite cet été après son départ de la Juventus Turin, Wojciech Szczesny a accepté d’aider le Barça après la blessure, qui a écourté la saison de ter Stegen. En effet, le Polonais a signé pour une saison, notamment, jusqu’en juin 2025. Dans une interview couplée donnée à Sport et Mundo Deportivo, l’ancien gardien d’Arsenal a fait part de ses objectifs avec les Culés. Le Polonais veut remporter la Ligue des champions avec le FC Barcelona, qui pourchasse ce trophée depuis 2015, sa dernière fois qu’il l’a remporté.

« Je ne suis pas venu ici pour m'amuser. Je suis venu ici pour gagner. J'aimerais gagner des trophées que je n'ai jamais gagnés auparavant. Il y en a deux ou trois à disputer, comme la Coupe, la Liga et la Ligue des champions. J'en veux au moins deux (…) Si je reviens, c'est pour gagner des titres avec le Barça. Et pour gagner beaucoup. Cette année, soit je gagne, soit j'échoue. Il n'y a pas d'autre option », a déclaré le néo-catalan.

Mettre fin à la domination madrilène

Champion d’Espagne et d’Europe en titre, le Real Madrid, en dépit de son début de saison moins convaincant, milite pour une meilleure fin de campagne. Alors que les Merengue sont la menace de tous les clubs en Ligue des champions, l’ancien portier de l’AS Roma entend mettre un terme à cette prépondérance de la Maison Blanche cette saison dans la prestigieuse compétition des clubs européens.

« Une finale de la Ligue des champions avec le Barça serait une fin parfaite. L'équipe est très bonne et en Europe, il y a un certain nombre de clubs qui ne sont pas seulement là pour participer », a ajouté Szczesny, avant de poursuivre. « Ils (les Madrilènes, Ndlr) jouent dans toutes les compétitions pour gagner et tout le monde au Barça essaiera de détruire leur tradition », a-t-il promis.