Barça, un dirigeant claque la porte

Après le départ de Xavi Hernandez, un autre dirigeant quitte le navire du FC Barcelone.

Les problèmes continuent au sein du FC Barcelone. Quelques semaines après avoir limogé Xavi Hernandez, le club blaugrana vient de perdre un membre important de son administration. Celui-ci a présenté sa démission, lundi.

Le directeur sportif démissionne

Un nouveau morceau de l'organigramme des cadres supérieurs du FC Barcelone quitte le navire en présentant sa démission. Comme l'a rapporté l'émission Tot Costa de Catalunya Ràdio, Xavier Budó, jusqu'à présent directeur des sports professionnels du club (sauf football masculin), a présenté jeudi sa démission et négocie actuellement les conditions de son départ.

Sa fonction théorique était de contrôler les sections professionnelles multisports du club (basketball, handball, football en salle et roller hockey), ainsi que le football féminin depuis les équipes de base jusqu'aux premières équipes, ayant un impact particulier sur La Masia, résidence des athlètes du club. Ancien entraîneur de Paula Badosa, Budó était présenté dans la candidature du président Joan Laporta comme un élément fondamental, mais son rôle s'est dilué dès le début du mandat.

La liste des dirigeants démissionnaires s’élargit

On peut affirmer sans risque de se tromper que Xavier Budó a constaté que son pouvoir était limité par plusieurs aspects proches du président et que son opinion comptait de moins en moins. Son mécontentement au sein du club n'était pas un secret et l'annonce de sa démission n'a pas surpris au sein de l'entité.

Avec cette nouvelle démission, Xavier Budó rejoint la liste des dirigeants qui ont quitté le club, comme l'ancien PDG, Ferran Reverter ; la directrice des opérations, Maribel Menéndez; le directeur de l'Espai Barça, Ramón Rodríguez ; le directeur de la gestion sportive et de liaison avec la Liga, Franc Carbó ; Mateu Alemany, Markel Zubizarreta et Jordi Cruyff.