PSG : Messi de retour au Barça, la phrase ambiguë de Laporta

Après le Clasico remporté par le Barça face au Real Madrid (1-0), Joan Laporta a (encore) envoyé un message à Lionel Messi.

Le FC Barcelone semble enfin prêt à relever la tête. Depuis le départ de Lionel Messi l’été dernier, la formation catalane n’a été que l’ombre d’elle-même jusqu’à l’arrivée de Xavi sur le banc. Grâce à un gros recrutement, auquel il a grandement contribué, l’entraîneur barcelonais dispose désormais d’une équipe capable de se battre pour les plus grands titres. Mais au sein du club, on espère toujours le retour de Lionel Messi.

Laporta : "Je pense que je lui suis redevable"

Le "on" porte un nom, puisqu’il s’agit du président Joan Laporta. Au cours des derniers mois, il n’a cessé de remettre le sujet sur la table à quiconque voulait bien lui tendre un micro, et il l’a encore fait suite au Clasico "amical" remporté par le Barça face au Real Madrid (1-0) dans la nuit de samedi à dimanche, sur un but de Raphinha.

"Je crois, j'espère et je souhaite que le chapitre Messi au Barça ne soit pas terminé. Et je pense qu'il est de notre responsabilité de faire en sorte que ce chapitre qui est toujours ouvert, qui n'a pas été fermé, (...) ait une fin beaucoup plus splendide qu'elle ne l'a été", a d’abord déclaré le boss barcelonais au micro d’ESPN.

Getty

"Est-ce que je me sens redevable envers lui ? Moralement, en tant que président du Barça, je pense avoir fait ce que je devais faire. Mais aussi en tant que président du Barça et sur le plan personnel, je pense que je lui suis redevable", a-t-il conclu. Une phrase plus qu’ambiguë, tout d’abord car Messi - via son entourage - s’est dit agacé de voir Laporta sans cesse parler de son retour.

De quel retour parle Laporta ?

Aussi parce que Messi n’a jamais vraiment digéré les conditions de son départ, lui qui souhaitait rester au Barça l’été dernier. "La Pulga" estime presque avoir été poussée vers la sortie, et elle verra sans doute de l’hypocrisie dans cette nouvelle sortie du président barcelonais. À moins que celui-ci ne parle que d’un retour éphémère pour un match d’adieu, avec l’hommage qui irait avec ?