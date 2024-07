Barça, mauvaise nouvelle pour Frenkie De Jong

Le Barça a encore reçu de mauvaises nouvelles à propos de Frenkie De Jong.

Le Barça va faire peau neuve la saison prochaine. L’arrivée de Hansi Flick sur le banc du club a ramené de l’enthousiasme en Catalogne. Cependant, le technicien allemand, qui a pour mission de redonner au Barça ses lettres de noblesse, aura besoin d’une équipe au complet. Mais alors que le club blaugrana s’apprête à entamer sa tournée de pré-saison, Frenkie De Jong ne rassure toujours pas le staff et même, les dirigeants.

La saison frustrante de Frenkie De Jong avec le Barça

Maillon essentiel du onze blaugrana depuis son arrivée, Frenkie De Jong a peu joué avec le Barça la saison dernière. La faute à des pépins physiques qui l’ont souvent éloigné des terrains. Revenu avant les quarts de finale de la Ligue des Champions contre le PSG, le milieu de terrain néerlandais avait réussi à enchainer des matchs avant de connaitre une nouvelle rechute face au…Real Madrid. Une blessure qui l’a empêché de participer à l’Euro 2024 avec les Pays-Bas alors qu’il avait participé à la préparation avec les Oranje.

De Jong n’est toujours pas apte à jouer

Frenkie De Jong avait entamé une course contre la montre afin d’être prêt pour l’Euro. Malheureusement, il a été contraint de quitter le regroupement après une nouvelle rechute avec les Pays-Bas. Pour autant, Hansi Flick compte le Batave pour la saison prochaine et espère l’avoir en forme très bientôt. Mais les nouvelles qui émanent de la sélection néerlandaise à propos de Frenkie De Jong sont loin d’être bonnes pour le technicien allemand et le Barça.

« Je lui parle parce que nous nous connaissons bien. Il (Hansi Flick, ndlr) s'inquiète de sa blessure. Nous avions espéré qu'il parviendrait au tournoi et finalement cela ne s'est pas passé ainsi. Il a une blessure grave et nous allons attendre de voir comment tout se passe. Je lui souhaite bonne chance mais pas encore. Il est là pour jouer. Durant la saison, il a joué des matchs importants alors qu'il n'avait pas de rythme et n'était pas en forme », a déclaré le sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman, dans des propos rapportés par Marca.