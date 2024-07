Plus grave que prévu pour Frenkie de Jong

Frenkie de Jong a été écarté de la compétition à la mi-avril contre le Real Madrid en raison d'une blessure à la cheville

Le Néerlandais était censé participer à l'Euro 2024. Après avoir été écarté au début du mois de juin, il n'est toujours pas rétabli.

Les Blaugrana se sont remis au travail hier, en commençant par des tests médicaux, et bien que de Jong n'ait pas pu participer à leur entraînement, il a effectué sa visite médicale. Dans une vidéo postée par le FC Barcelone, on peut voir que sa cheville gauche est encore très enflée.

Les médecins vont essayer d'augmenter la charge de travail sur la cheville dans les jours à venir pour voir comment elle réagit à la pression, mais Sport dit que si elle ne progresse pas, il est probable qu'il subisse une opération chirurgicale pour résoudre le problème. Cette opération devrait l'empêcher de jouer pendant plusieurs mois.

De Jong a souffert de trois blessures à la cheville la saison dernière, et a eu du mal à enchaîner les matchs sans problèmes de forme. L'un des principaux problèmes du FC Barcelone l'an dernier était la rotation des milieux de terrain autour d'Ilkay Gundogan, et de Jong aurait espéré un nouveau souffle sous Hansi Flick, et un style de football vraisemblablement plus direct.