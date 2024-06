Euro 2024 : Les Pays-Bas taclent le Barça après le forfait de Frenkie de Jong

Les Néerlandais ne digèrent pas le forfait de Frenkie de Jong pour l’Euro 2024 en Allemagne.

Véritable coup dur pour la sélection nationale des Pays-Bas. Les Oranjes ne pourront pas compter sur leur milieu de terrain barcelonais, Frenkie de Jong, qui a dû déclarer forfait en raison de blessure. Une absence qui passe mal aux Pays-Bas, d’où le sélectionneur s’en prend au club blaugrana.

De Jong forfait pour l’Euro 2024

Les Pays-Bas ne pourront pas compter sur un des meilleurs éléments de leur effectif. International milieu central néerlandais, Frenkie de Jong (54 capes, 2 buts) ne pourra pas accompagner la sélection batave en Allemagne. Dans un communiqué sur les réseaux sociaux, lundi soir, le joueur a annoncé qu’il ne jouera pas l’Euro avec sa nation.

« Je suis triste et déçu de ne pas arriver à la Coupe d’Europe. Nous en avons fait beaucoup ces dernières semaines, mais ma cheville a besoin de plus de temps malheureusement. C'est un rêve et le plus grand honneur de représenter notre pays dans un tournoi final. Porter la chemise orange, chanter le Wilhelmus (l’hymne des Pays-Bas, Ndlr) et ressentir le soutien de tout le pays. Mais maintenant, comme toute la légion orange, je vais encourager notre équipe depuis les lignes de touche. Allez les gars », a écrit l’ancien de l’Ajax Amsterdam sur son compte officiel Instagram.

Koeman s’en prend au Barça

Ancien coach du FC Barcelone et actuel sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman est très en colère après le forfait de son milieu de terrain. Le technicien néerlandais accuse la formation blaugrana d’avoir aggravé la blessure de Frenkie de Jong.

Après l’écrasante victoire des Oranje contre l’Islande (4-0), lundi, le sélectionneur se désole de l’absence de son joueur. « Nous devons examiner la santé du joueur. Le joueur a des antécédents de blessure et son club a pris des risques avec lui. Cela nous laisse dans une mauvaise situation avec Frenkie », a confié Koeman dans une interview accordée au média néerlandais NOS, lundi soir.

« Il n'a pas joué un match et nous ne l'avons pas vu de la manière la plus positive possible. Les tests ont montré qu'il n'est pas encore en forme. Vous réalisez qu'il n'est pas à cent pour cent et qu'il n'est pas en condition pour jouer au plus haut niveau pendant les trois prochaines semaines. Vous pouvez le garder ici mais cela n'a pas beaucoup de sens », a-t-il ajouté.

Blessé en mars, Frenkie de Jong avait rechuté dès son retour à la compétition en se blessant lors du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone (3-2), en avril dernier. Le milieu central de 27 ans n’a plus rejoué depuis. Les Oranje jouent leur premier match à l'Euro contre la Pologne, le 16 juin (15h).