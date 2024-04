Barça, le verdict est tombé pour Frenkie de Jong après sa blessure

Blessé dimanche lors du Clasico contre le Real Madrid, Frenkie de Jong vient d’être fixé sur son sort.

Très mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone et Frenkie de Jong. Sorti sur civière lors du match de la 32e journée du championnat espagnol entre le Real Madrid et le FC Barcelone (3-2), dimanche, le milieu de terrain néerlandais vient d’être fixé sur son sort.

Saison terminée pour de Jong

Frenkie de Jong ne retrouvera plus les terrains de football avant la fin de cette saison sportive en cours. Sorti sur civière, ce dimanche, après un duel avec Fede Valverde lors du 257e Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, le joueur des Pays-Bas ne pourra plus rejouer de sitôt.

Dans un communiqué publié ce lundi, le club champion d’Espagne a donné des nouvelles de son joueur. « Les tests effectués ce lundi ont confirmé que le joueur de l'équipe première Frenkie De Jong souffre d'une entorse à la cheville droite. Il est faible et son évolution déterminera sa disponibilité », a-t-on pu lire.

A en croire les informations de AS, le milieu de terrain néerlandais sera absent pendant au moins six semaines. Avec le calendrier en main, cela signifie que Frenkie de Jong est totalement exclu pour les six matchs restants de la Liga avec le FC Barcelone notamment contre Valence, Gérone, Real Sociedad, Almería, Rayo Vallecano et FC Séville.

Mais le joueur pourra être de retour pour la Coupe d’Europe, qui sera célébrée à partir du 14 juin prochain, dans laquelle les Pays-Bas sont logés dans le groupe D en compagnie de la France, de la Pologne et de l'Autriche.

Faut-il rappeler que Frenkie de Jong a vécu une terrible saison pour le compte de la campagne 2023 – 2024. Le Néerlandais a déjà subi jusqu'à trois blessures à la même cheville, accumulant près de quatre mois sans jouer.