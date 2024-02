Barça, les propos surprenants de Coutinho sur Xavi

Ancien joueur du Barça, Phillipe Coutinho s’est exprimé mardi sur son passage en Catalogne avec quelques mots pour Xavi.

Xavi ne sera plus sur le banc du Barça la saison prochaine. Le technicien catalan a annoncé il y a quelques semaines qu’il allait quitter son poste en fin de saison. Une décision qu’il a prise alors que Barça réalise une campagne compliquée cette saison. Toutefois, cela n’enlève pas à la légende barcelonaise, l’admiration que lui vouent ces anciens joueurs à l’image de Phillipe Coutinho.

Phillipe Coutinho adoube Xavi

Passé par le Barça entre 2018 et 2022, Phillipe Coutinho a évolué sous les ordres de Xavi pendant une courte période. Une période qui aura suffi à l’international brésilien pour se faire une idée sur l’entraineur espagnol. « Ce dont je peux dire de Xavi, c'est qu'il a été un grand joueur et un grand entraîneur, même s'il ne m'a pas coaché longtemps », a déclaré l’ancien joueur de Liverpool au micro de Sport.

Après l’annonce de son départ, le Barça cherche toujours un remplaçant à Xavi. Et des deux des noms ciblés par le club blaugrana ont aussi coaché Philippe Coutinho. Le joueur d’Al-Duhail a notamment évolué sous les ordres de Jürgen Klopp à Liverpool et ceux de Hansi Flick au Bayern Munich. Le Brésilien garde d’ailleurs de bons souvenirs de ses moments avec les deux entraineurs allemands. « Ce sont deux grands entraîneurs. Je me suis entraîné avec les deux et la vérité est que j'avais de bonnes relations avec eux et que leurs équipes ont toujours développé un beau football », a confié l’ancien milieu de terrain de l’Inter Milan.

Coutinho est satisfait de son passage au Barça

Joueur phare de Liverpool, Philippe Coutinho a rejoint le Barça à l’hiver 2018. Mais après seulement une saison, le Brésilien était prêté au Bayern Munich pour se relancer après des débuts compliqués en Catalogne. Revenu après au Barça, il file encore en prêt à Aston Villa en 2022. Recruté définitivement par les Villans, l’ancien bavarois est à nouveau prêté, cette fois-ci au Qatar, à Al-Duhail.

Toutefois, Philippe Coutinho ne ressent pas un goût d’inachevé au moment d’évoquer son passage au FC Barcelone. « Les choses se sont passées comme je l'imaginais, comme les gens s'y attendaient, comme je m'y attendais parce que je suis le premier à exiger beaucoup de moi-même sur le terrain. J'ai tout essayé et j'ai toujours été professionnel et je ne regrette rien de mon passage au Barça », a-t-il expliqué.