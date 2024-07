Barça, le coup de pouce de Flick au PSG pour Nico Williams

L’entraineur du Barça, Hansi Flick, facilite la tâche au PSG dans le dossier Nico Williams.

Le Paris Saint-Germain connait un mercato estival des plus compliqués. Désireux de se renforcer à plusieurs postes et surtout en attaque, le club parisien peine étonnement à convaincre sur le marché des transferts. Mais non seulement il se fait refouler pour ses cibles, mais le PSG fait aussi face à de grosses concurrences dans certains dossiers. Ce qui ne décourage pas pour autant le club de la capitale qui a activé la piste Nico Williams, priorité du Barça cet été. Cependant, le Paris pourrait profiter d’un coup de pouce de Hansi Flick dans ce dossier alléchant.

Le PSG veut chiper Nico Williams au Barça

Avec le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été, un grand vide s’est installé dans l’attaque du PSG. Un vide que le club francilien n’a toujours pas réussi à combler malgré ses nombreuses cibles sur le marché des transferts (Leao, Osimhen, Kvaratskhelia, Rashford, Gyokeres, Alvarez, Summerville). Mais ces dernières semaines, le nom de Nico Williams revient avec insistance dans la capitale française.

Une piste très alléchante puisque le récent champion d’Europe avec l’Espagne présente des qualités similaires à celles de Kylian Mbappé. Problème, l’international espagnol est annoncé proche du Barça depuis plusieurs semaines. Sauf que les choses pourraient bien tourner à l’avantage du PSG grâce à Hansi Flick.

Hansi Flick veut Dani Olmo avant Nico Williams

Nico Williams représente une bonne affaire pour le Barça. En plus de sa complicité impressionnante avec la pépite barcelonaise, Lamine Yamal, sur le terrain, l’ailier de 22 ans dispose d’une clause libératoire de 58 millions d’euros. Alors que l’Athletic Bilbao exige des frais supplémentaires faisant monter le prix à 62 millions d’euros, la presse catalane révélait plus tôt dans la journée que le Barça était prêt à s’aligner sur le montant. Néanmoins, l’arrivée de Nico Williams divise dans les bureaux de Barcelone.

Selon les informations de Santi Aouna, c’est plutôt Dani Olmo qui serait la priorité de Hansi Flick. À en croire le journaliste de Foot Mercato, le technicien allemand préférerait d’abord boucler la signature du sociétaire du RB Leipzig avant celle de Nico Williams. Si le président Joan Laporta n’est visiblement pas du même avis, le PSG, qui peut compter sur l’implication personnelle de Luis Enrique, pourrait prendre les devants dans le dossier Nico Williams.