Barça : Laporta exige des recrues en janvier

Il a notamment évoqué la situation de Ronald Araujo, actuellement en congé pour raisons personnelles.

Selon Sport, Laporta a publiquement apporté son soutien à Araujo, avec qui il s'est entretenu en privé la semaine dernière.

« Nous devons encourager Araujo. Je lui ai parlé et il m'a exprimé sa gratitude et sa motivation. Je pense qu'il peut retrouver cette motivation, il faut laisser les professionnels faire leur travail. C'est un homme très sensible, mais il sait que le club le soutient, il est notre capitaine. Nous avons besoin de lui, il répond toujours présent. Il a eu la malchance d'être expulsé en Angleterre – le premier carton était injustifié et cette expulsion l'a beaucoup affecté. »

Laporta : Des options de renforcement seront envisagées en janvier.

Laporta a également été interrogé sur la possibilité pour le FC Barcelone de recruter lors du mercato hivernal.

« Deco travaille. Il y aura certainement des options sur le marché des transferts si nous avons besoin de renforcer l'équipe. Flick travaille sur des joueurs comme Gerard Martin ou Eric. Je ne peux pas dire si nous recruterons, mais si nécessaire, nous serons prêts. Je sais qu'ils envisagent une opportunité sur le marché, mais il faut l'étudier très sérieusement. »

On a également demandé à Laporta de faire le point sur Robert Lewandowski, dont l'avenir en Catalogne semble incertain alors qu'il s'apprête à entamer les six derniers mois de son contrat.

« Il faudrait en parler avec Deco. Nous verrons comment se déroule la saison de Lewandowski. Il est très apprécié dans l'équipe. Il a de bonnes relations avec les jeunes joueurs. Nous aurons peut-être besoin de le remplacer à ces postes.

« Deco travaille principalement pour juin, et un autre pour janvier. Nous serons en mesure de réaliser de gros transferts cet été, mais nous ne nous précipiterons pas pour recruter un joueur. Si quelqu'un pense qu'en recrutant un joueur de premier plan, nous gagnerons tous nos matchs, alors on pourrait tenter l'opération, mais je ne pense pas que ce soit indispensable. » « Avoir plusieurs coqs dans un enclos ne fonctionne généralement pas, il y a des exemples auxquels nous pensons tous. »