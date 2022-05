Barça : Laporta détruit le PSG sur le cas Mbappé et les joueurs "kidnappés par l'argent"

Joan Laporta a dit à Lionel Messi et à son coéquipier Neymar "asservi" qu'ils devraient retourner à Barcelone gratuitement, tout en attaquant le Paris Saint-Germain pour avoir "kidnappé" Kylian Mbappé. Neymar s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs du monde pendant son séjour de quatre ans au Barça, où il était le troisième membre d'un trio d'attaque aux côtés de Messi et Luis Suarez, mais il a quitté le club pour rejoindre le PSG en 2017 dans le cadre d'un transfert record.

Laporta rend hommage à Neymar et Messi

Le Brésilien a retrouvé Messi au Parc des Princes l'été dernier, l'Argentin ayant été contraint de quitter le Camp Nou en raison de la masse salariale excessive du club, et Laporta estime que les deux hommes sont désormais enchaînés par leurs contrats respectifs avec le champion de France en titre. Il a été suggéré que le PSG pourrait mettre Neymar sur le marché après avoir lié Mbappe à un nouveau contrat, mais Laporta doute qu'un transfert soit réalisable pour le joueur de 30 ans.

PSG : Leonardo, Campos, Pochettino... Paris à l'heure du changement

"Qui n'aime pas Neymar ? C'est un joueur exceptionnel", a déclaré le président du Barça à L'Esportiu de Catalunya. "Il a un contrat avec le PSG, il lui reste quatre ou cinq ans. Ces joueurs qui ont signé dans des clubs comme le PSG ont presque signé leur esclavage. Pour de l'argent". Laporta a ajouté sur le fait que Messi et Neymar sont désormais liés au PSG : "Messi est parti. Nous aurions tous aimé qu'il termine sa vie sportive ici et pour une raison quelconque, il n'a pas pu le faire. Cela ne peut pas être à cause des règles du fair-play du championnat espagnol et de la proposition du PSG".

"Ces joueurs, lorsqu'ils entrent dans une dynamique comme celle-ci trouvent qu'ils ne peuvent pas partir parce que les opérations sont de plusieurs millions d'euros. Vous me dites, dans le cas de Neymar : je ne sais pas comment ils font en France, parce que peut-être ils ont d'autres systèmes que nous n'avons pas ici, mais annuler un système qui est signé à l'avance coûte beaucoup d'argent. Il est vrai aussi que le PSG a un État derrière lui, il a beaucoup d'argent et peut-être qu'il peut faire une avance pour résilier un tel contrat", a ajouté le président du Barça.

Un retour de Neymar et Messi au Barça ?

Le président des Blaugrana affirme que le club ne pourrait faire signer Messi et Neymar que sur la base d'un transfert gratuit, étant donné le prix qu'il faudrait payer pour arracher l'un ou l'autre au PSG. "Neymar devrait-il venir gratuitement ? Tous ces joueurs qui pourraient revenir au Barça un jour devraient être gratuits. Nous ne sommes pas en mesure de faire une transaction d'achat qui peut coûter une [indemnité] de transfert pour ces joueurs", a déclaré Laporta.

"Mais même si nous avions les fonds, nous ne le ferions pas. Ce serait irrationnel. Si ce sont des joueurs libres et qu'ils sont sur le marché, alors ils sont d'une qualité exceptionnelle et nous les avons déjà appréciés au Barca. Ensuite, ce serait à l'entraîneur de réfléchir s'ils peuvent ou non s'intégrer au nouveau projet du Barca. En tant que joueurs, je les aime beaucoup tous les deux", a conclu Joan Laporta.

Laporta critique le PSG après le feuilleton Mbappé

Getty

Laporta s'est également exprimé sur la prolongation de contrat de Mbappé au PSG, qui aurait fait du joueur de 23 ans le joueur le mieux payé du monde afin de le dissuader de rejoindre le Real Madrid. L'Espagnol pense que cet accord lucratif aura un effet négatif sur le jeu européen, mais il a peu de sympathie pour les rivaux de longue date du Barça en Liga après les avoir vus manquer une énorme signature.

PSG, Kylian Mbappé : "Il faut créer une âme dans cette équipe"

L'article continue ci-dessous

"Cela fausse le marché. Les joueurs finissent par être kidnappés pour de l'argent. Ce sont les effets d'un club qui a un État derrière lui. Cela va à l'encontre de tous les principes de l'Union européenne", a déclaré Laporta. "C'est une réflexion sur la durabilité du football en Europe. Ensuite, il y a la lecture qui peut être faite du Barça".

"Il y a un rival direct qui ne sort pas plus fort et nous préférons qu'il ne puisse pas nous faire louper au moment de la compétition. Mais je reste avec la réflexion sur la durabilité du football. Parce que je pense que nous ne devrions pas non plus nous soucier autant d'un rival. Nous devons nous soucier d'avoir une équipe compétitive, et c'est ce que nous essayons de faire. On a vu que lorsque nous nous sommes plus préoccupés de nous-mêmes que de nos rivaux, les choses se sont bien passées", a conclu le président du Barça.