Barça, la sortie fracassante de Raphinha sur la polémique Nico Williams

FC Barcelone vs Bayern Munich

Raphinha n’est pas du tout content après les polémiques sur l’arrivée de Nico Williams au Barça, qui devrait lui arracher son numéro 11.

Pour le compte de la troisième journée de Ligue des champions, le FC Barcelone accueille le Bayern Munich au Stade olympique Lluís Companys. A la veille de ce choc très attendu, l’ailier gauche brésilien du club blaugrana, Raphinha, est revenu sur la polémique Nico Williams, qui a surgi ces dernières semaines.

Raphinha évoque un manque de respect

Lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone a jeté son dévolu sur Nico Williams, joueur de l’Athletic Bilbao, qui a fait un très bon Championnat d’Europe avec la Roja en Allemagne. Alors que les Culés ont fait de l’ailier gauche espagnol leur priorité, ce dernier n’a finalement pas signé. Dans un premier temps, Nico Williams a annoncé dans une vidéo qu’il reste à Bilbao pour la nouvelle saison. En second lieu, le joueur de 22 ans a changé de numéro de maillot pour fermer complètement la porte à un départ au Barça.

Alors que Raphinha était considéré comme un indésirable de Hansi Flick, et devrait être vendu, plusieurs fans du FC Barcelone étaient impatients de la venue de Nico Williams. Il y a avait même un fan du Barça qui a floqué son maillot catalan au nom de Nico Williams avec le numéro 11, qui est celui arboré par le Brésilien chez les Culés. Une attitude que déplore l’ancien du Stade Rennais en conférence de presse, ce mardi.

« Les gens doivent respecter et pour moi, c’était un manque de respect. C’était de mauvais goût et au final, voir une photo comme celle-ci ne me faisait pas du bien. Les gens font ce qu’ils veulent. J’ai toujours essayé de faire de mon mieux, si avant je donnais 100%, maintenant je donne 200% », a déclaré Raphinha.