Barça : La réponse cinglante de Xavi sur un manque de soutien de sa direction

L’entraineur du Barça, Xavi Hernandez a poussé un coup de gueule en conférence de presse lundi, avant la réception de Porto.

Alors qu’il tenait sa qualification en 8es de finale, le Barça s’est incliné face au Shakhtar Donetsk lors de la dernière journée de Ligue des Champions (0-1). Une défaite qui a vu le FC Porto revenir à la hauteur du club blaugrana (9 pts chacun) et hypothéqué les chances de qualification du Barça au tour suivant. Tout comme le PSG, le FC Barcelone joue également sa qualification face aux Portugais mardi. Mais avant, Xavi Hernandez, a tenu à mettre certaines choses au clair par rapport à sa situation.

Xavi croit en ses joueurs

Le Barça n’a pas préparé la réception de Porto de la meilleure manière avec un nul obtenu in-extrémis contre le Rayo Vallecano (1-1). La prestation des Catalans, qui a notamment mis Xavi en rogne, remet en doute les capacités de Barcelone à se défaire des Portugais. Mais, le technicien espagnol fait confiance à ses joueurs et compte sur eux pour arracher cette qualification dès demain. « Nous l'avons déjà fait. Les mêmes footballeurs ont bien joué dans des matchs difficiles la saison dernière. Par conséquent, nous y croyons, les résultats viendront. Demain, nous pourrons nous qualifier pour les huitièmes de finale. C'est une finale et nous ne pouvons pas échouer », assure Xavi Hernandez.

Xavi n’est pas inquiet pour sa place au Barça

Les récentes prestations peu convaincantes du Barça ont mis l’entraineur espagnol sur la sellette. La direction du club ne ferait notamment plus confiance à Xavi pour conduire l’équipe. Une version que le champion du monde 2010 a vite fait de démentir. « Je ne me sens pas seul parce que j'ai la confiance du président et de Deco. J'ai un staff qui croit en moi et qui est fidèle. L'année dernière, des choses n'ont pas fonctionné non plus, et finalement ça s'est bien passé », confie Xavi Hernandez. L’ancien coach d’Al-Sadd au Qatar a ensuite mis la pression sur ses joueurs qui doivent se reprendre et donner le meilleur d’eux-mêmes contre Porto mardi. « Nous ne sommes pas au niveau d'il y a un mois et demi ou deux. Nous devons presser plus fort, retrouver l'intensité, la mentalité de vainqueur. Nous devons être plus humbles, plus généreux, plus compacts. Et à partir de demain », conclut Xavi Hernandez.