PSG : L’incroyable demande de David Ginola aux fans avant la réception de Newcastle

Ancien joueur du Paris Saint-Germain, David Ginola a lancé un message à l’endroit des supporters à quelques heures du match contre Newcastle.

Le PSG joue peut-être sa qualification mardi face à Newcastle. Les Franciliens pourraient valider leur ticket pour les 8es de finale dès demain en cas de victoire contre les Anglais, couplée à une défaite de l’AC Milan face au Borussia Dortmund. Battu par les Magpies à l’aller en Angleterre (4-1), le club de la capitale, aura besoin du soutien de son public pour arriver à bout des hommes d’Eddie Howe. Après l’appel de Luis Enrique en conférence de presse lundi, David Ginola s’est également invité dans la partie avec un nouveau message aux supporters parisiens.

David Ginola compte sur le soutien des supporters du PSG

Malgré la défaite à l’aller, le PSG qui a l’avantage d’être à domicile cette fois-ci, a tout pour s’imposer face à Newcastle. Cela sera encore plus possible avec le soutien de son public, comme le souligne David Ginola. « Au niveau qualité, technique, au niveau du talent, le PSG a largement les armes pour battre Newcastle. Maintenant, il faut que le public soit présent », lance l’ancien parisien sur le site du club. Passé par le PSG (1992-1995) et Newcastle (1995-1997), David Ginola a été marqué par la ferveur du Parc des Princes. « Le douzième homme, ce n’est pas juste une phrase toute faite dans le milieu du football: je l’ai vécu, moi, ici au Parc des Princes avec ce public », se remémore l’ancien international français.

L'article continue ci-dessous

Getty

Ginola rappelle aux fans leur importance

David Ginola invite le public parisien à témoigner son soutien aux joueurs surtout lors des moments cruciaux. Ce qui aura le don de motiver l’équipe à ressortir le meilleur d’elle-même et offrir peut-être ainsi la qualification au Parc des Princes. « Il va falloir qu’il soit présent à des moments clés du match. On l’a eu par le passé dans des matches de coupe d’Europe, des matches de de championnat. Le football se doit d’être joué avec un public, des gens qui sont là avec vous, qui vibrent avec vous et vivent le match avec vous », martèle Ginola.