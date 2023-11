Barça : Xavi s’énerve contre ses joueurs après le nul contre le Rayo Vallecano

L’entraineur du Barça, Xavi Hernandez est apparu très remonté au terme de la rencontre entre son club et le Rayo Vallecano, samedi.

Le FC Barcelone a concédé un nul samedi sur la pelouse du Rayo Vallecano à l’occasion de la 14e journée de Liga (1-1). Avec ce résultat, le Barça (3e, 31 pts) risque d’être délogé du podium par l’Atlético Madrid (4e, 28 pts) au terme de la journée. Le club blaugrana pourrait également être distancé par le Real Madrid (2e, 32 pts) et Gérone (1er, 34 pts). Autant de probabilités ajoutées à la prestation des joueurs qui ont provoqué la colère de Xavi Hernandez. Le technicien espagnol n’a pas été tendre avec son équipe au moment de parler du match.

Xavi dézingue ses joueurs

Xavi Hernandez n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer le match de son équipe face au Rayo Vallecano. L’entraineur du Barça reproche notamment à ses joueurs leur état d’esprit qui n’est pas le meilleur quand on veut remporter des titres. « Nous devons gagner ces matchs si nous voulons gagner le championnat. Nous devons faire notre autocritique et nous améliorer beaucoup. Malgré la domination, nous devons aller chercher la victoire. Nous n’avons pas cette mentalité. Si nous voulons gagner des titres, nous devons changer notre mentalité », déclare la légende barcelonaise, remontée contre ses joueurs.

Xavi dénonce la suffisance de ses joueurs

Selon Xavi, qui reconnait également sa part de responsabilité, les joueurs font preuve de suffisance après les titres remportés la saison dernière. Une attitude indigne d’une équipe qui est censée avoir soif de titres. « Nous ne devons pas attendre d'être dans l'urgence pour aller chercher le match. Nous devons faire notre autocritique, je suis le premier responsable, car ce point est insuffisant. Du fait d'avoir gagné le championnat et la Supercoupe, nous nous relâchons et vous ne pouvez pas vous le permettre. Nous devons donner plus si nous voulons gagner des titres », confie l’Espagnol.