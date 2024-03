Barça, la nouvelle annonce fracassante de Xavi sur son avenir

L’entraineur du Barça, Xavi Hernandez, est revenu, une nouvelle fois, sur son avenir à la tête du club blaugrana, samedi.

Le Barça affronte dimanche soir l’Athletic Bilbao pour le compte de la 27e journée de Liga. En prélude à cette rencontre, Xavi Hernandez était en conférence de presse, samedi, pour répondre aux questions des médias. L’occasion pour l’entraineur blaugrana de revenir sur son avenir au FC Barcelone.

Xavi très optimiste avant Bilbao

5e de Liga, l’Athletic Bilbao (49pts) est l’une des bêtes noires du Barça depuis plusieurs années. Cette saison, le club basque réalise une très bonne campagne n’ayant enregistré que 5 défaites en 26 matchs (14v, 7n). C’est un adversaire bien connu par Xavi et le FC Barcelone qui retrouve un visage familier, en l’occurrence, Ernesto Valverde, ancien coach du Barça. Même s’il sait que ce sera difficile de gagner contre Bilbao, Xavi reste tout de même optimiste.

« L'Athletic Bilbao est l'équipe la plus intense de la Liga. Lors des derniers matches, ils menaient 3-0 et ont maintenu la pression pendant 90 minutes. Ils jouent du bon football, la vitesse de jeu, l'intensité et le spectacle, c'est quelque chose que Valverde donne. C'est un scénario idéal pour rivaliser avec l'Athletic Club en intensité, en rythme…. Nous aurons des espaces et ce sera un match similaire à celui contre Getafe. Nous sommes plus forts à l'extérieur que lors des matchs que nous jouons à la maison. C'est bon signe pour demain, mais c'est un match difficile. Nous jouerons dans l’un des stades les plus difficiles et avec des adversaires les plus coriaces », a déclaré le technicien catalan.

Xavi confirme son départ du Barça

Après s’être projeté sur la rencontre face à l’Athletic Bilbao, Xavi a ensuite répondu à une interrogation sur son avenir. Et celui qui a annoncé il y a quelques semaines son départ du Barça pour la fin de saison maintient sa position. « À ce jour, rien n'a changé, il n'y a pas de problème. Pas de changement, on pense à Bilbao », a lâché le champion du monde 2010.

L’entraineur du Barça a également eu des mots pour son attaquant, Robert Lewandowski, élu joueur du mois en Liga, après avoir retrouvé sa meilleure forme. « Robert et le reste des joueurs ont fait un pas en avant. Nous sommes devenus plus soudés après ma décision de quitter le club. Il joue mieux et devient plus précis avec et sans le ballon. Il peut à nouveau faire la différence », a confié Xavi Hernandez.