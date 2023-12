Barça, Joan Laporta cash sur Xavi

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a fait une sortie lundi pour évoquer le cas de Xavi Hernandez.

Le Barça est à la traine ces derniers jours. Le club catalan reste deux matchs sans victoire et s’est vu distancé en haut du tableau de la Liga. Le FC Barcelone, qui a retrouvé la 3e place après la défaite de l’Atlético Madrid samedi, se retrouve désormais à 35 points alors que le Real Madrid (2e) et Girona (1er) se retrouvent respectivement à 42 et 44 points. Une situation inquiétante qui met l’entraineur, Xavi, sur la sellette. Lundi, dans une interview accordée à la EFE, le président barcelonais, Joan Laporta a mis les choses au clair sur la situation du technicien espagnol.

Getty

La décision surprenante de Laporta sur Xavi

Outre l’irrégularité du FC Barcelone cette saison, ce sont le contenu et les choix tactiques opérés par Xavi qui interpellent. Toutefois, l’ancien entraineur d’Al Sadd (Qatar) n’est pas pour autant menacé. Même si le président admet que des mesures seront prises au cas où le Barça ne gagnerait rien cette saison, Joan Laporta réitère sa confiance à Xavi. « Il a toute notre confiance et il la mérite. Quand on donne confiance à une personne, elle donne le meilleur d'elle-même. La confiance que nous avons en Xavi est totale. Outre ses connaissances, c'est un grand entraîneur, mais il a aussi la vertu d'être une personne résistante, qui protège les joueurs, ce qui en dit long en faveur de Xavi », déclare Joan Laporta.

L'article continue ci-dessous

Laporta révèle le plan du Barça pour le mercato

Après la situation de Xavi, le président du Barça a également évoqué les ambitions du club blaugrana pour le prochain mercato. Privé de Gavi, forfait pour le reste de la saison, Joan Laporta révèle que le Barça va essayer de remplacer le prodige espagnol.

Getty Images

« Si nous parvenons à avoir un ‘’fair play’’, l'idée est d'avoir un milieu de terrain qui compense d'une manière ou d'une autre l'absence de Gavi. Ce serait un prêt jusqu'à la fin de la saison, comme nous l'avons fait il y a de nombreuses années avec Edgar Davids par exemple », annonce Laporta avant de dévoiler le plan du Barça pour le prochain mercato estival en 2024. « Si nous respectons le budget qui est très ambitieux, nous pourrons aller sur le marché d'été avec les garanties de faire des opérations qui n'impliquent pas de garanties personnelles des directivos et pouvoir signer normalement », conclut Joan Laporta.