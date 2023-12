Le FC Barcelone a de nouveau connu une soirée frustrante, samedi, en étant tenu en échec par Valence à Mestalla (1-1).

Joao Felix a donné l'avantage aux Catalans en seconde période, mais Hugo Guillamon a égalisé de façon stupéfiante pour assurer le point du match nul au club catalan.

Barcelone a mal commencé, mais s'est amélioré au fil des minutes. Ils ont eu l'occasion de prendre les trois points, mais la combinaison d'un excellent gardien de but, Giorgi Mamardashvili, et d'une défense de dernière minute a permis à Valence de tenir les visiteurs à distance.

Après le match (via Marca), l'entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez, s'est montré optimiste, malgré les deux points perdus.

"Nous sommes sur la bonne voie. Les occasions sont suffisantes pour gagner le match. Nous avons pris un point qui nous laisse insatisfaits, mais nous allons nous améliorer".

Cependant, Xavi n'a pas caché sa frustration face à ce résultat, et ses joueurs ont ressenti la même chose.

"Les occasions sont suffisantes pour gagner le match. Nous avons pris un point qui nous laisse insatisfaits. Un point insuffisant, aujourd'hui c'était une finale. Le manque d'efficacité n'est pas normal, et je pense qu'il est plus important que le manque de force en défense. Il est temps de faire notre autocritique et d'exiger davantage de nous-mêmes.

"Le vestiaire est contrarié, déçu, comme moi, parce que nous avons fait un bon match, assez bon pour gagner".

Barcelone doit maintenant gagner contre Almeria en milieu de semaine, son dernier match avant la trêve hivernale. La pression va certainement continuer à monter sur Xavi après un nouveau mauvais résultat pour les Catalans.