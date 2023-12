L'entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez, a demandé à la presse barcelonaise de s'unir derrière lui

La défaite contre le Royal Antwerp est la quatrième en neuf matches pour le FC Barcelone, et sa position en championnat signifie qu'un autre mauvais résultat pourrait lui faire perdre trois matches par rapport au Real Madrid.

Après le match contre l'Antwerp, de nombreuses informations ont fait état de relations tendues entre Xavi et Deco, le directeur sportif, et d'une frustration croissante de l'ancien milieu de terrain face à l'incapacité du FC Barcelone à enchaîner les bonnes performances. Xavi n'a pas apprécié que les membres du club et son entourage ne fassent pas front commun face à l'adversité.

"C'est ce qui s'est passé l'année dernière. Ce qui me surprend, c'est que les gens quittent le navire à la première difficulté. Il est temps d'être unis, et je ne comprends pas l'entorno. Les médias doivent être unis. C'est étrange que nous ne soyons pas unis".

"L'année dernière a été pire. Notre situation était pire la saison dernière. Le récit qui est fait n'est pas la réalité. Nous pouvons remporter les quatre titres, nous avons joué de très bons matches et l'année dernière, c'était déjà fait, deux titres ont été remportés.

Entre-temps, il a eu une rencontre plutôt directe avec David Bernabeu de Sport, où il a affronté le journaliste.

"Il y a un mois, vous m'avez dit que j'étais le Ferguson du Barça. Vous m'avez dit cela. Je vais devenir fou. Maintenant, je suis dans la rue. Qu'est-ce qu'on fait ? Je ne sais pas où je suis. Le club a besoin de stabilité.