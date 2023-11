Xavi en sueur ! Le Barça sonde d'autres entraîneurs

Le FC Barcelone soutient publiquement Xavi Hernandez en tant qu'entraîneur, mais en privé, il commence à envisager d'autres solutions.

Le président Joan Laporta a insisté sur le fait que le FC Barcelone soutenait entièrement Xavi, déclarant à Sport qu'il était le meilleur homme pour le poste.

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a déclaré à Sport qu'il était l'homme de la situation : "Je veux être très clair, tout comme Deco et les directeurs de mon conseil d'administration, sur le fait que nous sommes totalement aux côtés de notre entraîneur et que nous sommes fiers d'avoir Xavi comme entraîneur pour ses qualités professionnelles et humaines. Ici, nous sommes un groupe, nous serrons les rangs. En ce moment, c'est très important d'être ensemble".

Cependant, comme l'a révélé le Bar Canaletes, Michel Sanchez, l'entraîneur de Gérone, a été sondé par le FC Barcelone en tant qu'entraîneur potentiel. L'histoire de la saison, Gérone est en tête après 13 matchs avec 11 victoires, et a joué le meilleur football de la division jusqu'à présent.

Si Xavi remplit les objectifs du FC Barcelone, il n'a pas de raison de s'inquiéter dans l'immédiat. Si les Blaugrana sont actuellement en difficulté, les règles de la Liga stipulent qu'un manager ne peut prendre en charge qu'une seule équipe au cours de la saison, de sorte que tout changement devrait intervenir l'été prochain.

Vers la fin de la saison dernière, il avait déjà été noté que la hiérarchie barcelonaise était déjà impressionnée par le travail de Michel, et il ne fait aucun doute qu'elle est encore plus impressionnée par son travail à Gérone cette saison, comme la majeure partie de l'Espagne.

Il convient de noter que Michel a eu moins de trois saisons pour faire jouer son équipe de Gérone de la sorte, mais il l'a continuellement améliorée, amenant les Catalans à passer les éliminatoires en Segunda, à s'approcher d'une place européenne la saison dernière, et à occuper la première place du championnat à l'heure actuelle. Rares sont ceux qui peuvent se targuer d'une meilleure trajectoire sur la même période.