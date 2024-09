Barça, Hansi Flick enrage contre l’UEFA

L’entraineur du Barça, Hansi Flick, a envoyé un tacle à l’UEFA, samedi en raison du calendrier des matchs.

Le Barça affronte Villareal, dimanche, pour le compte de la sixième journée de Liga. En prélude à ce choc, Hansi Flick était présent en conférence de presse, ce samedi. L’occasion pour le technicien italien de revenir sur le calendrier chargé des rencontres, cette saison.

Hansi Flick charge l’UEFA

Il était grand temps que les joueurs prennent leurs responsabilités. Avec le nouveau format de la Ligue des Champions et celui de la Coupe du Monde Clubs, les équipes se retrouvent avec plus de matchs à disputer cette saison. Une accumulation de rencontres qui accroit le risque de blessures des joueurs.

Conscients de cela, ces derniers, à l’image de Rodri, Dani Carvajal ou encore Jules Koundé, ont fait planer la menace d’une grève contre le calendrier ces derniers jours. Et, ils semblent bien avoir le soutien de Hansi Flick qui a chargé l’UEFA et la FIFA, ce samedi.

« Je pense que l'UEFA et la FIFA devraient prendre soin des joueurs. Nous aimons tous le football, mais si vous voulez des matches de meilleure qualité, vous devez réduire le nombre de matches », a lâché l’entraineur du Barça face aux médias.

Hansi Flick veut corriger le faux-pas du Barça contre Monaco

Les mots de Hansi Flick sur la régression des performances sont loin d’être anodins. Le choc du Barça face à Villareal dimanche (18h30) intervient trois jours seulement après la défaite du club catalan face à Monaco en Ligue des Champions (2-1). Mais l’enchainement des matchs justifie-t-il le revers en Principauté, jeudi ?

« Pas d’excuses. On a des matchs tous les trois jours et on doit gérer cela », a répondu l’ex-coach du Bayern Munich qui veut d’ailleurs poursuivre sa série d’invincibilité en Liga contre le Sous-Marin jaune. « On a tout analysé, et on a vu de bonnes choses face à Monaco. Mais on a perdu, et on va jouer contre Villareal avec la même envie, la même passion », a conclu Hansi Flick.