Koundé veut faire grève ! Son nouveau combat

Villarreal vs FC Barcelone

Le défenseur du FC Barcelone Jules Koundé a fait une déclaration importante suite aux propos tenus par le milieu de terrain de Manchester City Rodri.

Le nouveau format de la Ligue des Champions et la prochaine Coupe du Monde des Clubs inaugurale ont mis plus de pression sur les joueurs professionnels du plus haut niveau, avec une augmentation du nombre de matchs.

L'international espagnol Rodri a été interrogé sur la possibilité pour les footballeurs de forcer une grève. La star de la Premier League a répondu : « Je pense que nous sommes proches de cela […] Si vous demandez à n'importe quel joueur, il dira la même chose ; ce n'est pas l'opinion de Rodri ou quoi que ce soit. C'est l'opinion générale des joueurs.

L'article continue ci-dessous

"Et si cela continue comme ça, il y aura un moment où nous n'aurons pas d'autre choix. C'est quelque chose qui nous inquiète car nous sommes les gars qui souffrent."

Le joueur du FC Barcelone, Koundé, a confirmé ce sentiment. Le Français a été interrogé sur le sujet avant le match d’ouverture de la Ligue des champions du FC Barcelone contre l’AS Monaco.

Il a déclaré via GFFN : « Je suis d’accord avec tout ce qu’il (Rodri) a dit. Le calendrier s’allonge chaque année, plus de matchs, moins de repos », a commencé l’international français.

Il a poursuivi : « On le dit depuis trois ou quatre ans. Les protagonistes, les joueurs, on ne nous entend pas. On arrivera à un point où il faudra faire grève parce que la vérité est que c’est la seule façon de se faire entendre.

« Quand tu joueras aussi la Coupe du monde des clubs, il y aura encore plus de matchs et encore moins de repos. Il y aura 70 matchs par saison, c’est de la folie. »