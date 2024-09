Barça, Gundogan n'a pas dit toute la vérité sur son départ

De retour à Manchester City ces dernières semaines, Ilkay Gundogan n’a pas tout dit sur son départ du Barça, cet été.

Le mercato estival a pris fin, vendredi dernier, en France tout comme en Espagne. Mais après la fermeture du marché, certains transferts suscitent toujours des interrogations à l’image de celui d’Ilkay Gundogan. Quelques jours après la version de l’intéressé, le Barça a sorti la sienne ce mardi et elles ne se ressemblent pas du tout.

Joan Laporta dévoile la vraie raison du départ d’Ilkay Gundogan

C’est l’une des surprises du mercato, cet été. Un an seulement après son arrivée, Ilkay Gundogan a déjà quitté le Barça. L’international allemand a fait son retour à Manchester City dans les derniers jours de la fenêtre de transferts. Mais alors qu’il avait fait comprendre que son départ était dû à la situation économique du Barça, Joan Laporta révèle, ce lundi, qu’il s’agit plutôt d’une décision purement sportive.

« Ilkay Gündogan est un excellent joueur et une excellente personne. L'année que nous avons passée avec lui a été fantastique. Après une rencontre avec Flick et une évaluation de la situation de l'équipe, il a décidé qu'il voulait partir. C'est une décision sportive, exclusivement. Avec l'incorporation de Dani Olmo, c'était un joueur qui remplissait une fonction similaire à celle de Gündo. C'était une décision sportive du joueur et du club. J'ai entendu dire que c'était une décision économique, mais non. C'est une décision sportive, du Barça, de Gündogan et de City parce qu'ils l'ont récupéré. À son époque, Gündo était venu sans prix de transfert et il était juste qu'il n'y ait pas de prix de transfert. Cela a eu un impact économique, mais la raison a été une décision sportive », a lâché le président barcelonais.

Laporta revient sur le départ de Xavi

Outre l’affaire Gundogan et le dossier Nico Williams, Joan Laporta est également revenu sur le départ de Xavi Hernandez. Le technicien espagnol a été limogé en fin de saison dernière après un bilan mitigé alors qu’il avait décidé de rester quelques semaines plus tôt. Pourtant, la relation entre le président catalan et la légende du Barça est toujours saine.

« Xavi est une personne que j'apprécie beaucoup. J'ai pensé, avec mes collègues du conseil d'administration, qu'il fallait donner un nouvel élan au banc. C'était une décision du club. J'ai toujours été reconnaissant envers Xavi. Il est arrivé à un moment difficile, il a gagné une Liga et une Supercoupe, mais l'année dernière, ça ne s'est pas très bien passé. Avec Xavi, je maintiens la relation d'appréciation que j'ai pour lui. Nous devions faire ce changement, je pense que Flick remplit les conditions de cette nouvelle ère », a expliqué Joan Laporta.